Премьер Грузии поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил официальные поздравления Моджтабе Хаменеи в связи с его избранием верховным лидером Ирана; текст поздравления опубликован на сайте правительства Грузии.Совет экспертов Ирана 4 марта выбрал сына погибшего аятоллы Али Хаменеи – 56-летнего Моджтабу – новым верховным лидером.Глава правительства пожелал иранскому народу мира и процветания.Гибель аятоллы Али Хаменеи США и Израиль 28 февраля 2026 года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате авиаударов погибли жена Моджтабы Хаменеи, Захра Адель, его мать Мансуре Ходжасте Багерзаде и сын, а также его отец – верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После гибели Али Хаменеи страной временно управлял совет из трех человек: президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эджеи и член Совета стражей конституции аятолла Алиреза Арафи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

