Премьер Грузии поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
Премьер Грузии поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
Ираклий Кобахидзе отправил новоизбранному верховному лидеру Ирана поздравительное письмо 10.03.2026
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил официальные поздравления Моджтабе Хаменеи в связи с его избранием верховным лидером Ирана; текст поздравления опубликован на сайте правительства Грузии.
Совет экспертов Ирана 4 марта выбрал сына погибшего аятоллы Али Хаменеи – 56-летнего Моджтабу – новым верховным лидером.
"От имени правительства Грузии поздравляю Вас с избранием верховным лидером Исламской Республики Иран. Грузия придает большое значение партнерству между двумя странами и народами, основанному на взаимном уважении", – написал Кобахидзе.
Глава правительства пожелал иранскому народу мира и процветания.
Гибель аятоллы Али Хаменеи
США и Израиль 28 февраля 2026 года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей.
Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате авиаударов погибли жена Моджтабы Хаменеи, Захра Адель, его мать Мансуре Ходжасте Багерзаде и сын, а также его отец – верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
После гибели Али Хаменеи страной временно управлял совет из трех человек: президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эджеи и член Совета стражей конституции аятолла Алиреза Арафи.