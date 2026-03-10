https://sputnik-georgia.ru/20260310/prezident-pa-obse--ne-mne-sudit-o-nalichii-v-gruzii-politzaklyuchennykh-297527170.html

Президент ПА ОБСЕ – не мне судить о наличии в Грузии политзаключенных

Ситуация в стране по сравнению с 2024 годом по свободе слова как минимум не улучшилась, заявил президент ПА ОБСЕ

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ запросили разрешение на посещение заключенных, однако получили отказ, заявил председатель ПА ОБСЕ Пере Хоан Понс Сампьетро.В Грузии с визитом находится делегация ПА ОБСЕ во главе с президентом Пере Хоаном Понсом Сампьетро. В ходе визита делегации запланированы встречи с политиками и представителями гражданского общества для обсуждения последних политических событий, демократии, безопасности и региональной стабильности.Отвечая на вопрос журналиста о том, насколько серьезна ситуация в Грузии и направлены ли принятые в последнее время законы на ограничение свободы слова, он отметил, что, по словам некоторых сторон, ситуация в стране по сравнению с 2024 годом как минимум не улучшилась."Сегодня от некоторых сторон мы услышали, что ситуация по сравнению с 2024 годом, по крайней мере, не улучшилась. Мы также сказали премьер-министру и председателю парламента, что одним из шагов, который они должны предпринять, является рассмотрение вопроса об освобождении заключенных, отбывших более 50% срока наказания", – заявил Понс.На вопрос журналиста о том, являются ли задержанные политическими заключенными, Пере Хуан Понс отметил, что это не ему решать.В состав делегации ПА ОБСЕ также входят вице-президент ОБСЕ Луис Граса, заместитель председателя комитета по политическим вопросам и безопасности Евровсима Пейович, заместитель председателя комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Кристин Блоуэр и генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла.Грузия является участником ОБСЕ с 1992 года и активно взаимодействует по вопросам безопасности, прав человека и демократии, хотя отношения характеризуются напряжённостью из-за критики ситуации с правами человека и гражданским обществом. В 2026 году по инициативе более 20 стран был задействован "Московский механизм" для оценки демократических процессов в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

