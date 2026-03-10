https://sputnik-georgia.ru/20260310/prezidenty-rossii-i-ssha-obsudili-po-telefonu-iranskiy-i-ukrainskiy-krizisy-297510121.html

Президенты России и США обсудили по телефону иранский и украинский кризисы

Президенты России и США обсудили по телефону иранский и украинский кризисы

10.03.2026

ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин в понедельник вечером провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США", – сказал он журналистам.Ушаков уточнил, что разговор состоялся по инициативе американского лидера и длился около часа. Он напомнил, что предыдущая беседа Путина и Трампа по телефону была в конце декабря 2025 года.По словам помощника президента РФ, в сегодняшнем разговоре акцент был сделан на ситуации вокруг Ирана. В частности, президент США дал свою оценку развития ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции в Иране, сказал Ушаков."Отмечу, что на этот счет (по ситуации в Иране – Sputnik) состоялся весьма предметный и, я думаю, не бесполезный … обмен мнениями", – добавил он.Украинский кризисКроме того, сообщил помощник президента РФ, в ходе разговора речь шла о ведущихся при участии представителей США двухсторонних переговорах по украинскому урегулированию. Владимир Путин дал положительную оценку посредническим усилиям, предпринимаемым командой Трампа и им лично, сказал Ушаков."Повторю, уважаемые коллеги, что беседа получилась весьма содержательной и, несомненно, будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран (РФ и США – Sputnik) на различных направлениях международной политики", – заключил помощник российского лидера, обращаясь к журналистам.Нападение на Иран28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану, включая столицу республики – Тегеран. Иран в ответ стал наносить удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.В результате американских и израильских ударов был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По этому поводу в стране объявили 40-дневный траур. Кроме того, погибли и близкие Хаменеи: супруга, дочь, зять, внучка и невестка.После гибели Хаменеи его обязанности выполнял руководящий совет, сформированный в соответствии с конституцией страны. В понедельник стало известно, что Верховным лидером был избран Сейед Моджтаба Хаменеи – сын погибшего аятоллы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

