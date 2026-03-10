https://sputnik-georgia.ru/20260310/protiv-eks-ministra-oborony-vozbuzhdeno-novoe-ugolovnoe-delo-297512412.html

Против экс-министра обороны возбуждено новое уголовное дело

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по новому уголовному делу против экс-министра обороны времен правления "Единого национального движения" Бачо Ахалая – "Призывы к свержению власти".Дело касается аудиозаписи с судебного заседания, распространенной в социальной сети женой Бачо Ахалая Ани Надареишвили. На записи отчетливо слышно, как Ахалая призывает свергнуть власть любыми способами:Кроме того, на слушаниях 16 февраля, посвященных событиям в день выборов 4 октября 2025 года, Бачо Ахалая также заявил, что власть нужно свергнуть.Уголовные дела против Бачо АхалаяВ конце декабря 2025 года Ахалая был задержан по обвинению в организации и руководстве групповым насилием во время попытки штурма администрации президента Грузии в Тбилиси 4 октября 2025 года. Он находится в заключении на время следствия. По версии следствия, Бачо Ахалая, используя технические мобильные средства связи, организовал и лично руководил преступными действиями членов организационного комитета акции протеста 4 октября 2025 года – Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе, Лаши Беридзе и других. Расследование СГБ, тайная встреча с послом, миссия ПА ОБСЕ – комментарий премьера Грузии>>В случае подтверждения вины по этому уголовному делу Ахалая грозит до 9 лет лишения свободы. Ахалая уже провел в тюрьме девять лет. Он был задержан в ноябре 2012 года, через месяц после парламентских выборов, на которых "Грузинская мечта" победила правящую тогда партию "Единое нацдвижение". Виновным Ахалая был признан в бесчеловечном обращении с заключенными во время подавления "тюремного бунта" в 2006 году, но Михаил Саакашвили, который до осени 2013 года был президентом Грузии, помиловал его. По делу о "навтлугской спецоперации" 2006 года, во время которой были убиты три человека, Ахалая в 2014 году получил 7 лет и 6 месяцев тюрьмы. А в 2018 году он был признан виновным в организации пыток обвиняемого в шпионаже полковника Серго Тетрадзе, в результате которых он скончался, и приговорен к 9 годам лишения свободы.Попытка захвата президентской резиденции в ТбилисиУчастники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав, таким образом, "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация.Полиция задержала более 30 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе.Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

