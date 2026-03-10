https://sputnik-georgia.ru/20260310/protiv-eks-ministra-oborony-vozbuzhdeno-novoe-ugolovnoe-delo-297512412.html
Против экс-министра обороны возбуждено новое уголовное дело
Против экс-министра обороны возбуждено новое уголовное дело
10:51 10.03.2026 (обновлено: 11:21 10.03.2026)
Бачо Ахалая придется отвечать перед законом за публичные призывы к свержению власти
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по новому уголовному делу против экс-министра обороны времен правления "Единого национального движения" Бачо Ахалая – "Призывы к свержению власти".
Дело касается аудиозаписи с судебного заседания, распространенной в социальной сети женой Бачо Ахалая Ани Надареишвили. На записи отчетливо слышно, как Ахалая призывает свергнуть власть любыми способами:
"Я считаю, что Иванишвили должен быть свергнут. Свергнут всеми возможными средствами. Если потребуется сила, он должен быть свергнут силой... Мы свергнем Иванишвили, мы обязательно свергнем его".
Кроме того, на слушаниях 16 февраля, посвященных событиям в день выборов 4 октября 2025 года, Бачо Ахалая также заявил, что власть нужно свергнуть.
Уголовные дела против Бачо Ахалая
В конце декабря 2025 года Ахалая был задержан по обвинению в организации и руководстве групповым насилием во время попытки штурма администрации президента Грузии в Тбилиси 4 октября 2025 года. Он находится в заключении на время следствия.
По версии следствия, Бачо Ахалая, используя технические мобильные средства связи, организовал и лично руководил преступными действиями членов организационного комитета акции протеста 4 октября 2025 года – Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе, Лаши Беридзе и других.
В случае подтверждения вины по этому уголовному делу Ахалая грозит до 9 лет лишения свободы.
Ахалая уже провел в тюрьме девять лет. Он был задержан в ноябре 2012 года, через месяц после парламентских выборов, на которых "Грузинская мечта" победила правящую тогда партию "Единое нацдвижение".
Виновным Ахалая был признан в бесчеловечном обращении с заключенными во время подавления "тюремного бунта" в 2006 году, но Михаил Саакашвили, который до осени 2013 года был президентом Грузии, помиловал его.
По делу о "навтлугской спецоперации" 2006 года, во время которой были убиты три человека, Ахалая в 2014 году получил 7 лет и 6 месяцев тюрьмы.
А в 2018 году он был признан виновным в организации пыток обвиняемого в шпионаже полковника Серго Тетрадзе, в результате которых он скончался, и приговорен к 9 годам лишения свободы.
Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси
Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав, таким образом, "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация.
Полиция задержала более 30 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе.
Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".