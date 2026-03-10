https://sputnik-georgia.ru/20260310/sanktsiy-ne-budet-es-peresmotrel-otnoshenie-k-gruzinskomu-terminalu-kulevi-297512822.html
Санкций не будет! ЕС пересмотрел отношение к грузинскому терминалу Кулеви
Грузинская сторона смогла убедить европейцев, что страна не помогает обходить международные санкции против России 10.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Европейский союз исключил нефтяной терминал Кулеви в Грузии из 20-го пакета санкций против России. Специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан проинформировал министра иностранных дел Грузии Маку Бочоришвили о соответствующем решении в письме.В начале февраля Еврокомиссия представила предложения по двадцатому пакету санкций против России. Документ предусматривает возможность введения ограничений в отношении порта Кулеви (Хобский район, Западная Грузия). В ЕС считали, что порт может использоваться для морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов, добываемых в России или экспортируемых российскими судами. По словам О'Салливана, ЕС приветствует обязательство грузинских властей, что Грузия не позволит судам, подпадающим под санкции ЕС, заходить в свои порты или обслуживаться в них. SOCAR также обязалась соблюдать строгие санкции ЕС, включая ограничение цен и эмбарго ЕС на российскую сырую нефть и нефтепродукты.Дэвид О'Салливан также пояснил, что эти обстоятельства сыграли решающую роль в их анализе, который в конечном итоге привел к исключению порта Кулеви из нового пакета санкций.В письме специальный представитель ЕС отметил, что Брюссель внимательно следит за передвижениями российского "теневого флота". Он также уделяет особое внимание контролю за торговыми ограничениями.Он также предложил главе МИД Грузии провести видеоконференцию между европейскими и грузинскими экспертами, на которой стороны могли бы обменяться информацией о санкциях.К марту 2026 года в санкционном списке ЕС числится 605 судов. В конце февраля власти Грузии предоставили подробную информацию Еврокомиссии о работе порта Кулеви и соблюдении всех международных санкций. Об этом журналистам заявил лично посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. В правящей партии "Грузинская мечта" расценили возможное применение санкций как попытку шантажа и напомнили, что терминал Кулеви принадлежит азербайджанской компании SOCAR, а Азербайджан является одним из поставщиков нефти и газа в Европу. В Кулеви функционирует нефтяной терминал, принадлежащий азербайджанской госкомпании SOCAR. Терминал был сдан в эксплуатацию в мае 2008 года. В 2025 году терминал Кулеви перевалил 2,2 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также другие продукты нефтегазовой и нефтехимической промышленности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
2026
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Европейский союз исключил нефтяной терминал Кулеви в Грузии из 20-го пакета санкций против России. Специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан проинформировал министра иностранных дел Грузии Маку Бочоришвили о соответствующем решении в письме.
В начале февраля Еврокомиссия представила предложения по двадцатому пакету санкций против России. Документ предусматривает возможность введения ограничений в отношении порта Кулеви (Хобский район, Западная Грузия). В ЕС считали, что порт может использоваться для морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов, добываемых в России или экспортируемых российскими судами.
"Изначально грузинский порт Кулеви планировалось включить в 20-й пакет санкций из-за морских перевозок российской нефти и проникновения в порт "теневого флота". Эта первоначальная позиция была пересмотрена после того, как ваше правительство и оператор порта взяли на себя позитивные обязательства", – говорится в письме, опубликованном МИД Грузии.
По словам О'Салливана, ЕС приветствует обязательство грузинских властей, что Грузия не позволит судам, подпадающим под санкции ЕС, заходить в свои порты или обслуживаться в них. SOCAR также обязалась соблюдать строгие санкции ЕС, включая ограничение цен и эмбарго ЕС на российскую сырую нефть и нефтепродукты.
Дэвид О'Салливан также пояснил, что эти обстоятельства сыграли решающую роль в их анализе, который в конечном итоге привел к исключению порта Кулеви из нового пакета санкций.
В письме специальный представитель ЕС отметил, что Брюссель внимательно следит за передвижениями российского "теневого флота". Он также уделяет особое внимание контролю за торговыми ограничениями.
"Мы высоко ценим ваши постоянные усилия в этом направлении и просим вас и впредь обеспечивать, чтобы территория Грузии не использовалась для экспорта и реэкспорта таких чувствительных товаров в Россию", – добавил он.
Он также предложил главе МИД Грузии провести видеоконференцию между европейскими и грузинскими экспертами, на которой стороны могли бы обменяться информацией о санкциях.
К марту 2026 года в санкционном списке ЕС числится 605 судов.
В конце февраля власти Грузии предоставили подробную информацию Еврокомиссии о работе порта Кулеви и соблюдении всех международных санкций. Об этом журналистам заявил лично посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
В правящей партии "Грузинская мечта" расценили возможное применение санкций как попытку шантажа и напомнили, что терминал Кулеви принадлежит азербайджанской компании SOCAR, а Азербайджан является одним из поставщиков нефти и газа в Европу.
В Кулеви функционирует нефтяной терминал, принадлежащий азербайджанской госкомпании SOCAR. Терминал был сдан в эксплуатацию в мае 2008 года. В 2025 году терминал Кулеви перевалил 2,2 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также другие продукты нефтегазовой и нефтехимической промышленности.