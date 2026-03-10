СГБ заинтересовалась новыми заявлениями по поводу Ирана – детали

https://sputnik-georgia.ru/20260310/sgb-zainteresovalas-novymi-zayavleniyami-po-povodu-irana--detali-297523477.html
10.03.2026
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Заявление грузинского эксперта Гии Хухашвили о террористической угрозе для Грузии в связи с событиями на Ближнем Востоке заинтересовало Службу государственной безопасности Грузии. Хухашвили в эфире одного из грузинских телеканалов заявил, что угроза со стороны Ирана реальна и не исключена серия терактов. Как заявил Хухашвили, вызов его в СГБ Грузии является запугиванием. О попытке запугивания в Грузии экспертов заявил и конгрессмен Джо Уилсон. "Грузинская мечта" очень боится, что американцы узнают, что они сотрудничают с иранским режимом, поэтому делают все, чтобы заставить замолчать экспертов, которые отмечают этот факт", – написал Уилсон. СГБ Грузии 7 марта сообщила о начале расследования по статье "Ответственность за содействие иностранному государству, иностранной организации или организации под контролем иностранного государства во враждебной деятельности" в связи с высказываниями отдельных политиков о ситуации в стране на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Хидашели после опроса заявила, что руководствовалась информацией, доступной в публичных источниках. По ее словам, ее главной задачей было, чтобы следственные органы заинтересовались вопросом существования угроз, и она этого достигла. Если стране что-то угрожает, будем надеяться, что они это выяснят. Если нет, мы все поблагодарим их за то, что все выяснилось, добавила она. Между тем власти Грузии утверждают, что любые заявления об угрозах являются дезинформацией, и СГБ Грузии как раз расследует именно это. Председатель парламента назвал заявления о возможной угрозе информационной атакой, направленной на Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Заявление грузинского эксперта Гии Хухашвили о террористической угрозе для Грузии в связи с событиями на Ближнем Востоке заинтересовало Службу государственной безопасности Грузии.
Хухашвили в эфире одного из грузинских телеканалов заявил, что угроза со стороны Ирана реальна и не исключена серия терактов.
Как заявил Хухашвили, вызов его в СГБ Грузии является запугиванием.
"Это направлено на запугивание общества, чтобы закрыть тему. Я сказал, что риск серии терактов высок, но я не говорил о Грузии, я сказал об этом про регион", – сказал Хухашвили.
О попытке запугивания в Грузии экспертов заявил и конгрессмен Джо Уилсон.
"Грузинская мечта" очень боится, что американцы узнают, что они сотрудничают с иранским режимом, поэтому делают все, чтобы заставить замолчать экспертов, которые отмечают этот факт", – написал Уилсон.
СГБ Грузии 7 марта сообщила о начале расследования по статье "Ответственность за содействие иностранному государству, иностранной организации или организации под контролем иностранного государства во враждебной деятельности" в связи с высказываниями отдельных политиков о ситуации в стране на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Речь идет о заявлении экс-министра обороны, основательницы НПО "Гражданская идея" Тины Хидашели, что в Грузии действует т. н. "университет", поддерживающий Иран и являющийся фактически "школой террористов". Кроме того, в СМИ появилось исследование "Института Хадсона", в котором говорится, что Иран планомерно расширяет свое влияние в Грузии.
Хидашели после опроса заявила, что руководствовалась информацией, доступной в публичных источниках. По ее словам, ее главной задачей было, чтобы следственные органы заинтересовались вопросом существования угроз, и она этого достигла.
Если стране что-то угрожает, будем надеяться, что они это выяснят. Если нет, мы все поблагодарим их за то, что все выяснилось, добавила она.
Между тем власти Грузии утверждают, что любые заявления об угрозах являются дезинформацией, и СГБ Грузии как раз расследует именно это. Председатель парламента назвал заявления о возможной угрозе информационной атакой, направленной на Грузию.