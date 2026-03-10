https://sputnik-georgia.ru/20260310/sgb-zainteresovalas-novymi-zayavleniyami-po-povodu-irana--detali-297523477.html

СГБ заинтересовалась новыми заявлениями по поводу Ирана – детали

СГБ заинтересовалась новыми заявлениями по поводу Ирана – детали

Sputnik Грузия

Власти Грузии утверждают, что любые заявления об угрозах являются дезинформацией, и СГБ Грузии как раз расследует именно это 10.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-10T23:31+0400

2026-03-10T23:31+0400

2026-03-10T23:31+0400

грузия

политика

новости

гия хухашвили

сгб

иран

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23370/57/233705793_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_2d914442f43ebdfc2b12ab970f4eb5f8.jpg

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Заявление грузинского эксперта Гии Хухашвили о террористической угрозе для Грузии в связи с событиями на Ближнем Востоке заинтересовало Службу государственной безопасности Грузии. Хухашвили в эфире одного из грузинских телеканалов заявил, что угроза со стороны Ирана реальна и не исключена серия терактов. Как заявил Хухашвили, вызов его в СГБ Грузии является запугиванием. О попытке запугивания в Грузии экспертов заявил и конгрессмен Джо Уилсон. "Грузинская мечта" очень боится, что американцы узнают, что они сотрудничают с иранским режимом, поэтому делают все, чтобы заставить замолчать экспертов, которые отмечают этот факт", – написал Уилсон. СГБ Грузии 7 марта сообщила о начале расследования по статье "Ответственность за содействие иностранному государству, иностранной организации или организации под контролем иностранного государства во враждебной деятельности" в связи с высказываниями отдельных политиков о ситуации в стране на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Хидашели после опроса заявила, что руководствовалась информацией, доступной в публичных источниках. По ее словам, ее главной задачей было, чтобы следственные органы заинтересовались вопросом существования угроз, и она этого достигла. Если стране что-то угрожает, будем надеяться, что они это выяснят. Если нет, мы все поблагодарим их за то, что все выяснилось, добавила она. Между тем власти Грузии утверждают, что любые заявления об угрозах являются дезинформацией, и СГБ Грузии как раз расследует именно это. Председатель парламента назвал заявления о возможной угрозе информационной атакой, направленной на Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

иран

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, гия хухашвили, сгб, иран