https://sputnik-georgia.ru/20260310/skolko-chelovek-vospolzovalis-aeroportami-gruzii--novaya-statistika-297511530.html
Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новая статистика
Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новая статистика
Sputnik Грузия
В 2025 году в аэропортах Грузии было осуществлено 3,9 тысячи грузовых рейсов, что на 77,1% больше по сравнению с 2024 годом 10.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-10T09:01+0400
2026-03-10T09:01+0400
2026-03-10T09:03+0400
экономика
грузия
туризм
новости
авиасообщение в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/07/252244921_0:92:3315:1957_1920x0_80_0_0_681b2e76876d63e77a8fc9ec3e099ab0.jpg
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Аэропорты Грузии обслужили 8,5 миллиона пассажиров в 2025 году – это на 14,1% больше по сравнению с 2024 годом, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, грузинские аэропорты в прошлом году приняли на 14,2% больше пассажиров по сравнению с 2024 годом – 4,2 миллиона. Из аэропортов вылетели 4,3 миллиона пассажиров (+14%). В этот период 95,2% пассажиропотока в аэропортах Грузии пришлось на регулярные рейсы. Также, по данным статистики, в аэропортах было совершено 33,6 тысячи пассажирских рейсов (+11,1%). Всего воздушным транспортом Грузии было перевезено 740,2 тысячи пассажиров (+14,8%). Грузовые перевозки В 2025 году в аэропортах Грузии было осуществлено 3,9 тысячи грузовых рейсов, что на 77,1% больше по сравнению с 2024 годом. Объем грузов и почты в аэропортах страны составил 39 тысяч тонн. Из них 92,9% – полученные грузы и почта, а 7,1% – отправленные. Также воздушным транспортом Грузии было перевезено 154,1 тысячи тонн грузов, на 42,9% меньше по сравнению с 2024 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/07/252244921_584:0:3315:2048_1920x0_80_0_0_02d8961e301ed8fa9171f39b9ed20f04.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, туризм, новости, авиасообщение в грузии
экономика, грузия, туризм, новости, авиасообщение в грузии
Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новая статистика
09:01 10.03.2026 (обновлено: 09:03 10.03.2026)
В 2025 году в аэропортах Грузии было осуществлено 3,9 тысячи грузовых рейсов, что на 77,1% больше по сравнению с 2024 годом
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Аэропорты Грузии обслужили 8,5 миллиона пассажиров в 2025 году – это на 14,1% больше по сравнению с 2024 годом, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, грузинские аэропорты в прошлом году приняли на 14,2% больше пассажиров по сравнению с 2024 годом – 4,2 миллиона. Из аэропортов вылетели 4,3 миллиона пассажиров (+14%).
В этот период 95,2% пассажиропотока в аэропортах Грузии пришлось на регулярные рейсы.
Также, по данным статистики, в аэропортах было совершено 33,6 тысячи пассажирских рейсов (+11,1%). Всего воздушным транспортом Грузии было перевезено 740,2 тысячи пассажиров (+14,8%).
В 2025 году в аэропортах Грузии было осуществлено 3,9 тысячи грузовых рейсов, что на 77,1% больше по сравнению с 2024 годом.
Объем грузов и почты в аэропортах страны составил 39 тысяч тонн. Из них 92,9% – полученные грузы и почта, а 7,1% – отправленные.
Также воздушным транспортом Грузии было перевезено 154,1 тысячи тонн грузов, на 42,9% меньше по сравнению с 2024 годом.