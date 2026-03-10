https://sputnik-georgia.ru/20260310/skolko-chelovek-vospolzovalis-aeroportami-gruzii--novaya-statistika-297511530.html

Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новая статистика

В 2025 году в аэропортах Грузии было осуществлено 3,9 тысячи грузовых рейсов, что на 77,1% больше по сравнению с 2024 годом 10.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Аэропорты Грузии обслужили 8,5 миллиона пассажиров в 2025 году – это на 14,1% больше по сравнению с 2024 годом, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, грузинские аэропорты в прошлом году приняли на 14,2% больше пассажиров по сравнению с 2024 годом – 4,2 миллиона. Из аэропортов вылетели 4,3 миллиона пассажиров (+14%). В этот период 95,2% пассажиропотока в аэропортах Грузии пришлось на регулярные рейсы. Также, по данным статистики, в аэропортах было совершено 33,6 тысячи пассажирских рейсов (+11,1%). Всего воздушным транспортом Грузии было перевезено 740,2 тысячи пассажиров (+14,8%). Грузовые перевозки В 2025 году в аэропортах Грузии было осуществлено 3,9 тысячи грузовых рейсов, что на 77,1% больше по сравнению с 2024 годом. Объем грузов и почты в аэропортах страны составил 39 тысяч тонн. Из них 92,9% – полученные грузы и почта, а 7,1% – отправленные. Также воздушным транспортом Грузии было перевезено 154,1 тысячи тонн грузов, на 42,9% меньше по сравнению с 2024 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

