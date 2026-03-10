Сколько процентов территории Донбасса остается под контролем Киева – заявление Путина

https://sputnik-georgia.ru/20260310/skolko-protsentov-territorii-donbassa-ostaetsya-pod-kontrolem-kieva--zayavlenie-putina-297526345.html
ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. По поступающим докладам, под контролем киевского режима остается 15-17% Донецкой Народной Республики, сообщил глава российского государства Владимир Путин.Российский лидер во вторник встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным.Путин отметил, что еще полгода назад киевский режим контролировал 25% территории ДНР.Пушилин ответил, что киевский режим сейчас контролирует порядка 17% территории ДНР."Мне так и докладывают, 15-17%", – добавил Путин.Глава государства подчеркнул, что за последние годы ДНР нанесен колоссальный ущерб, но регион восстанавливают довольно быстрыми темпами.В свою очередь Пушилин подчеркнул, что вся Россия сейчас помогает ДНР."(…) люди разных национальностей, народностей, вероисповедания, находятся сейчас в одном окопе, плечом к плечу, освобождают территорию, находятся также люди самых разных народностей (…) мы видим, что сейчас помогает вся страна", – сказал Пушилин.Предыдущий раз в двустороннем формате Путин встречался с Пушилиным в августе 2025 года. Тогда главе государства было доложено о том, как идет восстановление жилых домов, школ, дорог. Кроме того, обсуждались меры, которые принимаются в регионе для развития системы здравоохранения.
Российский лидер во вторник встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным.
Путин отметил, что еще полгода назад киевский режим контролировал 25% территории ДНР.
"Сейчас, по вашим оценкам, сколько находится под контролем киевского режима?" – задал вопрос президент главе ДНР.
Пушилин ответил, что киевский режим сейчас контролирует порядка 17% территории ДНР.
"Мне так и докладывают, 15-17%", – добавил Путин.
Глава государства подчеркнул, что за последние годы ДНР нанесен колоссальный ущерб, но регион восстанавливают довольно быстрыми темпами.
"Мы с Вами в контакте в целом, но я посмотрел по тем данным, которые у меня есть, при всех проблемах, а их еще очень много, еще боевые действия даже в некоторых районах, в целом регион развивается достаточно быстрыми темпами", – сказал президент.
В свою очередь Пушилин подчеркнул, что вся Россия сейчас помогает ДНР.
"(…) люди разных национальностей, народностей, вероисповедания, находятся сейчас в одном окопе, плечом к плечу, освобождают территорию, находятся также люди самых разных народностей (…) мы видим, что сейчас помогает вся страна", – сказал Пушилин.
Предыдущий раз в двустороннем формате Путин встречался с Пушилиным в августе 2025 года. Тогда главе государства было доложено о том, как идет восстановление жилых домов, школ, дорог. Кроме того, обсуждались меры, которые принимаются в регионе для развития системы здравоохранения.