Цена независимости: когда прогнуть не получилось – видео
17:27 10.03.2026 (обновлено: 17:45 10.03.2026)
Власти Грузии, представленные партией "Грузинская мечта", уже более двух лет активно борются с западным влиянием
В Грузии был принят целый ряд законов, чтобы исключить попытки западных структур оказать влияние на ситуацию в стране. Грузинская оппозиция, которая принципиально продолжает ежедневные акции протеста, не собирается сдаваться, – однако это не мешает властям проводить независимую политику.
Европа за это время неоднократно пыталась оказать давление на решения грузинских властей разными способами – от поддержки протестов в городах Грузии, до прекращения финансовой помощи стране, отмены различных программ и введения санкций против руководства страны и чиновников разных ведомств.
Одним из таких шагов стала отмена безвиза с Европой для владельцев служебных и диппаспортов Грузии. Однако угрозы полностью отменить безвизовый режим для грузинских граждан пока остаются на словах.
