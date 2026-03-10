Грузия
Цена независимости: когда прогнуть не получилось – видео
10.03.2026
В Грузии был принят целый ряд законов, чтобы исключить попытки западных структур оказать влияние на ситуацию в стране. Грузинская оппозиция, которая принципиально продолжает ежедневные акции протеста, не собирается сдаваться, – однако это не мешает властям проводить независимую политику.Европа за это время неоднократно пыталась оказать давление на решения грузинских властей разными способами – от поддержки протестов в городах Грузии, до прекращения финансовой помощи стране, отмены различных программ и введения санкций против руководства страны и чиновников разных ведомств.Одним из таких шагов стала отмена безвиза с Европой для владельцев служебных и диппаспортов Грузии. Однако угрозы полностью отменить безвизовый режим для грузинских граждан пока остаются на словах.
17:27 10.03.2026 (обновлено: 17:45 10.03.2026)
В Грузии был принят целый ряд законов, чтобы исключить попытки западных структур оказать влияние на ситуацию в стране. Грузинская оппозиция, которая принципиально продолжает ежедневные акции протеста, не собирается сдаваться, – однако это не мешает властям проводить независимую политику.

Европа за это время неоднократно пыталась оказать давление на решения грузинских властей разными способами – от поддержки протестов в городах Грузии, до прекращения финансовой помощи стране, отмены различных программ и введения санкций против руководства страны и чиновников разных ведомств.

Одним из таких шагов стала отмена безвиза с Европой для владельцев служебных и диппаспортов Грузии. Однако угрозы полностью отменить безвизовый режим для грузинских граждан пока остаются на словах.
0