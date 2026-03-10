https://sputnik-georgia.ru/20260310/tsena-nezavisimosti-kogda-prognut-ne-poluchilos---video-297524130.html

Цена независимости: когда прогнуть не получилось – видео

Власти Грузии, представленные партией "Грузинская мечта", уже более двух лет активно борются с западным влиянием 10.03.2026, Sputnik Грузия

В Грузии был принят целый ряд законов, чтобы исключить попытки западных структур оказать влияние на ситуацию в стране. Грузинская оппозиция, которая принципиально продолжает ежедневные акции протеста, не собирается сдаваться, – однако это не мешает властям проводить независимую политику.Европа за это время неоднократно пыталась оказать давление на решения грузинских властей разными способами – от поддержки протестов в городах Грузии, до прекращения финансовой помощи стране, отмены различных программ и введения санкций против руководства страны и чиновников разных ведомств.Одним из таких шагов стала отмена безвиза с Европой для владельцев служебных и диппаспортов Грузии. Однако угрозы полностью отменить безвизовый режим для грузинских граждан пока остаются на словах.

