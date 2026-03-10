https://sputnik-georgia.ru/20260310/v-gruzii-nachalis-protesty-protiv-reformy-sistemy-vysshego-obrazovaniya-297521006.html
В Грузии начались протесты против реформы системы высшего образования
В Грузии начались протесты против реформы системы высшего образования
Sputnik Грузия
В столице Грузии проходят протесты абитуриентов. В них принимают участие тысячи учащихся 10.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-10T16:31+0400
2026-03-10T16:31+0400
2026-03-10T16:51+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
студенты
образование
образование в грузии
образование
видеоклуб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/0a/297520826_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b927ea7218179415f6db711b35f55448.jpg
Их возмущение вызывают планы министерства образования Грузии отменить в вузах целый ряд непрофильных учебных программ, а также изменить систему финансирования обучения. Изменения вступят в силу уже с нового учебного года.Университеты будут сфокусированы на специфических, а не на универсальных направлениях. К примеру, под угрозой закрытия в Государственном техническом университете оказались факультеты социальных наук, права и международных отношений.Обучение в государственных вузах станет финансироваться на основе потребностей учебного заведения, отменяется ваучерная модель грантового финансирования для новых студентов.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/0a/297520826_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c13f48ccab0dc41e87b5ada69e9a037.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, студенты, образование, образование в грузии, образование, видео, видеоклуб
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, студенты, образование, образование в грузии, образование, видео, видеоклуб
В Грузии начались протесты против реформы системы высшего образования
16:31 10.03.2026 (обновлено: 16:51 10.03.2026)
В столице Грузии проходят протесты абитуриентов. В них принимают участие тысячи учащихся
Их возмущение вызывают планы министерства образования Грузии отменить в вузах целый ряд непрофильных учебных программ, а также изменить систему финансирования обучения. Изменения вступят в силу уже с нового учебного года.
Университеты будут сфокусированы на специфических, а не на универсальных направлениях. К примеру, под угрозой закрытия в Государственном техническом университете оказались факультеты социальных наук, права и международных отношений.
Обучение в государственных вузах станет финансироваться на основе потребностей учебного заведения, отменяется ваучерная модель грантового финансирования для новых студентов.