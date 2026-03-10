https://sputnik-georgia.ru/20260310/v-gruzii-nachalis-protesty-protiv-reformy-sistemy-vysshego-obrazovaniya-297521006.html

В Грузии начались протесты против реформы системы высшего образования

В Грузии начались протесты против реформы системы высшего образования

Sputnik Грузия

В столице Грузии проходят протесты абитуриентов. В них принимают участие тысячи учащихся 10.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-10T16:31+0400

2026-03-10T16:31+0400

2026-03-10T16:51+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

студенты

образование

образование в грузии

образование

видеоклуб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/0a/297520826_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b927ea7218179415f6db711b35f55448.jpg

Их возмущение вызывают планы министерства образования Грузии отменить в вузах целый ряд непрофильных учебных программ, а также изменить систему финансирования обучения. Изменения вступят в силу уже с нового учебного года.Университеты будут сфокусированы на специфических, а не на универсальных направлениях. К примеру, под угрозой закрытия в Государственном техническом университете оказались факультеты социальных наук, права и международных отношений.Обучение в государственных вузах станет финансироваться на основе потребностей учебного заведения, отменяется ваучерная модель грантового финансирования для новых студентов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, студенты, образование, образование в грузии, образование, видео, видеоклуб