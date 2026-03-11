Депутат: ПА ОБСЕ подтвердила попытки свержения власти в Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20260311/deputat-pa-obse-podtverdila-popytki-sverzheniya-vlasti-v-gruzii-297534346.html
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Представители делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ подтвердили, что в Грузии имели место насильственные акции с целью свержения избранной власти, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Гордуладзе. Делегация ПА ОБСЕ распространила заявление по итогам визита в Грузию, в котором подчеркнуто, что применение насилия против государственных институтов недопустимо, а политические изменения должны происходить через выборы, а не насильственные действия, направленные на свержение власти. Он подчеркнул, что признание этой истины не принимают ни представители коллективного "Нацдвижения", ни лица, связанные с ними, и их покровители. Гордуладзе также отметил, что законодательство необходимо для защиты суверенитета страны, в том числе от людей, которые получают деньги и инструкции извне для организации насильственных акций и попыток свержения власти. "Нацдвижение" использует людей как средство для достижения своих целей и затем бросает их, что категорически неприемлемо, подчеркнул он. Визит делегации, возглавляемой президентом ПА ОБСЕ Пере Хоаном Понсом Сампьетро, завершился 10 марта. Его целью было содействие диалогу, укрепление демократических институтов и поощрение взаимодействия между политическими силами. В ходе визита члены делегации встретились с представителями власти, оппозиции, гражданского общества и дипломатического корпуса. По итогам встреч делегация отметила, что одной из главных проблем развития страны остается глубокая политическая поляризация. При этом представители ОБСЕ подчеркнули, что разногласия должны решаться через демократические институты. Делегация приветствовала широкий консенсус относительно стремления Грузии к европейской интеграции и подчеркнула, что следующие выборы, когда бы они ни состоялись, должны соответствовать обязательствам страны в рамках ОБСЕ. Визит стал частью продолжающегося взаимодействия ПА ОБСЕ с Грузией, включая наблюдение за выборами и парламентское сотрудничество. Результаты поездки планируется обсудить на предстоящем заседании бюро и ежегодной сессии ассамблеи в Гааге.
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Представители делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ подтвердили, что в Грузии имели место насильственные акции с целью свержения избранной власти, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Гордуладзе.
Делегация ПА ОБСЕ распространила заявление по итогам визита в Грузию, в котором подчеркнуто, что применение насилия против государственных институтов недопустимо, а политические изменения должны происходить через выборы, а не насильственные действия, направленные на свержение власти.
"Хорошо, что представители международной организации признали и подчеркнули факт насильственных акций, направленных на свержение избранной власти в нашей стране", – отметил Гордуладзе.
Он подчеркнул, что признание этой истины не принимают ни представители коллективного "Нацдвижения", ни лица, связанные с ними, и их покровители.
"Атака на волю грузинского народа и демократически проведенные выборы, штурм власти продолжаются и сейчас. Это проявляется в подрыве основ демократии со стороны "коллективного Нацдвижения", – добавил депутат.
Гордуладзе также отметил, что законодательство необходимо для защиты суверенитета страны, в том числе от людей, которые получают деньги и инструкции извне для организации насильственных акций и попыток свержения власти. "Нацдвижение" использует людей как средство для достижения своих целей и затем бросает их, что категорически неприемлемо, подчеркнул он.
"В стране есть справедливый суд, есть Страсбургский суд, и каждый может защитить свои права в правовом поле. Мы видим политически ангажированные заявления, которые появлялись в прошлом и есть до сих пор, но все они всегда терпели поражение в Страсбургском суде", – добавил Гордуладзе.
Визит делегации, возглавляемой президентом ПА ОБСЕ Пере Хоаном Понсом Сампьетро, завершился 10 марта. Его целью было содействие диалогу, укрепление демократических институтов и поощрение взаимодействия между политическими силами. В ходе визита члены делегации встретились с представителями власти, оппозиции, гражданского общества и дипломатического корпуса.
По итогам встреч делегация отметила, что одной из главных проблем развития страны остается глубокая политическая поляризация. При этом представители ОБСЕ подчеркнули, что разногласия должны решаться через демократические институты.
Делегация приветствовала широкий консенсус относительно стремления Грузии к европейской интеграции и подчеркнула, что следующие выборы, когда бы они ни состоялись, должны соответствовать обязательствам страны в рамках ОБСЕ.
Визит стал частью продолжающегося взаимодействия ПА ОБСЕ с Грузией, включая наблюдение за выборами и парламентское сотрудничество. Результаты поездки планируется обсудить на предстоящем заседании бюро и ежегодной сессии ассамблеи в Гааге.