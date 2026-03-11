https://sputnik-georgia.ru/20260311/evropa-vnov-kritikuet-gruziyu--chto-stalo-prichinoy-mezhdunarodnogo-nedovolstva--297532963.html

Европа вновь критикует Грузию – что стало причиной международного недовольства?

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши выступили с совместным заявлением после принятия парламентом Грузии нового законодательства об иностранном финансировании и политической деятельности. Главы внешнеполитических ведомств трех стран, входящих в формат Веймарский треугольник, выразили сожаление в связи с принятием парламентом Грузии 4 марта соответствующих законодательных изменений. По их оценке, новые нормы свидетельствуют об усилении давления властей на гражданское общество. Министры также подчеркнули, что, по их мнению, принятие этих норм противоречит обязательствам страны перед Европейский союз, в частности в рамках Соглашение об ассоциации между Грузией и ЕС. В документе отмечается, что политический курс правительства Грузии с 2024 года, как считают авторы заявления, привел к фактической приостановке процесса вступления страны в ЕС. Ранее об этом говорилось в выводах Европейский совет и в отчете Европейская комиссия о расширении за 2025 год. Министры вновь подтвердили поддержку грузинского народа и организаций гражданского общества, которые, как отмечается в заявлении, работают ради демократического и европейского будущего страны. С критикой принятого закона выступила и комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос. По ее словам, недавно принятый в Грузии закон наносит удар по демократическому и гражданскому пространству страны и еще больше отдаляет ее от европейского будущего, которого, по ее утверждению, хочет большинство граждан.За что критикуют Парламент Грузии 4 марта утвердил поправки в закон "О грантах", которые ужесточают правила получения иностранного финансирования. Изменения вступили в силу 5 марта 2026 года. Согласно новым нормам, для получения иностранного гранта необходимо одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве. Насилие не путь к переменам – заявление ПА ОБСЕ после визита в Грузию>>Речь идет о грантах от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия. С марта 2026 года грантом считаются в том числе средства, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом в денежной или натуральной форме, которые используются или могут быть использованы для деятельности, осуществляемой или подлежащей осуществлению с намерением оказать какое-либо влияние на правительство Грузии, государственные учреждения или любую часть общества. Под понятие гранта также подпадают средства, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом для деятельности, направленной на формирование, проведение или изменение внутренней или внешней политики Грузии, а также для деятельности, вытекающей из политических или публичных интересов, подходов или установок правительства иностранного государства или иностранной политической партии. Грантом также считаются средства, переданные на техническую помощь в виде обмена технологиями, знаниями, экспертизой, услугами или иными видами поддержки. Штраф за получение незаконного гранта составит сумму гранта в двойном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

