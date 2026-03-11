https://sputnik-georgia.ru/20260311/festival-molodezhi-v-ekaterinburge-obeschaet-bezopasnoe-i-obrazovatelnoe-prostranstvo-297538536.html

Фестиваль молодежи в Екатеринбурге обещает безопасное образовательное пространство

Фестиваль молодежи в Екатеринбурге обещает безопасное образовательное пространство

Организаторы Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, куда приглашают и молодых людей из Грузии, уверены, что негативного фона вокруг мероприятия в... 11.03.2026

Об этом во время видеомоста Тбилиси-Москва на тему "Грузинская молодежь приглашается на фестиваль в Россию" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия рассказал заместитель генерального директора по внешним коммуникациям АНО "ДВФМ" Вахтанг Хикландзе."Негативу можно подвергнуть все, в том числе и хорошее. У нас фестиваль большой, он сродни большим Олимпийским играм. Мы как раз-таки надеемся и уверены, что никакого негатива не будет. Наш фестиваль не политизирован, а имеет в большей степени образовательный окрас, направленный на развитие молодежи", – сказал Вахтанг Хикландзе.Он считает, что каждый из участников должен принять независимое решение и думать прежде всего о своем будущем."Тем не менее к нам едут представители европейских стран, из Соединенных Штатов Америки. Они нам активно говорят: знаете, чем мы отличаемся от тех, кто боится? У нас есть мозги, и мы умеем мыслить", – подчеркнул Хикландзе.Организаторы всегда готовы поддержать "креативную молодежь, в чьих головах рождаются светлые, прогрессивные мысли".Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге под девизом "Следуй за мечтой. Вместе с Россией". Это пространство для открытого международного диалога и объединения народов. Этот фестиваль станет частью "семьи" мероприятий Всемирного фестиваля молодежи, начало которым было положено в "Сириусе" в 2024 году. В соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина о сохранении и развитии наследия ВФМ, фестивальные международные мероприятия для молодежи проходят в России ежегодно.Участниками фестиваля станут 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран мира. Вместе они будут формировать образ будущего – многополярного мира, основанного на сотрудничестве и поиске баланса интересов. Мира, где мечты молодежи становятся реальностью.

