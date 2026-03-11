https://sputnik-georgia.ru/20260311/gruziya-sygraet-s-portugaliey-v-finale-chempionata-evropy-v-madride-297528975.html

Грузия сыграет с Португалией в финале чемпионата Европы в Мадриде

Грузия сыграет с Португалией в финале чемпионата Европы в Мадриде

Sputnik Грузия

Грузинская сборная является 17-кратным чемпионом Европы 11.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-11T19:51+0400

2026-03-11T19:51+0400

2026-03-11T19:56+0400

спорт

новости

грузия

португалия

мадрид

регби

сборная грузии по регби

новости грузинского регби

кубок европейских наций по регби

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/14/275951528_0:0:959:540_1920x0_80_0_0_272db057794ddb1a0e9aa3fccacb03b2.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Сборная Грузии по регби 15 марта сыграет с Португалией в финале чемпионата Европы в Мадриде. В полуфинале Грузия не оставила шансов Румынии (53:30), а Португалия обыграла Испанию в Лиссабоне (26:7). Начало встречи в 21:45 по грузинскому времени. На пути к финалу команды одержали по четыре победы. Грузия обыграла Швейцарию (54:3) и Нидерланды (61:12) на выезде на групповом этапе и Испанию дома со счетом 42:30. В полуфинале грузинская команда обыграла Румынию в Тбилиси со счетом 53:30. Грузинская сборная является 17-кратным чемпионом Европы. В прошлом году "Борджгалоснеби" обыграли в финале команду Испании – 46:28. В 2024 году в финале Грузия победила Португалию – 36:10.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

португалия

мадрид

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, португалия, мадрид, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок европейских наций по регби