ИИ, кибератаки, дезинформация: замминистра юстиции на цифровом саммите в Бухаресте

ИИ, кибератаки, дезинформация: замминистра юстиции на цифровом саммите в Бухаресте

11.03.2026

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Вопросы стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ), проблемы дезинформации, кибератак и цифрового суверенитета затронула в ходе выступления на Саммите по цифровым инновациям (DISB) в Бухаресте замминистра юстиции Грузии Тамар Зоделава, сообщили в ведомстве.В своем выступлении Зоделава также коснулась темы важности международного сотрудничества и защиты прав человека в процессе технологической трансформации. Представитель Грузии напомнила, что страна одной из первых подписала Рамочную конвенцию Совета Европы об искусственном интеллекте, тем самым выразив свою твердую волю к неуклонной защите основных прав и свобод человека в процессе цифровых реформ.Она также рассказала о "Стратегии цифрового управления на 2025-2030 годы", которая направлена на обеспечение устойчивости и безопасности государственных услуг.Зоделава предоставила участникам саммита информацию об успешной модели работы Домов юстиции, новых возможностях дистанционной регистрации собственности, цифровой трансформации управления и вопросах повышения цифровой грамотности женщин.Саммит по цифровым инновациям, организованный Национальным институтом исследований и разработок в области информатики (ICI) в Бухаресте, объединяет такие важные платформы, как Форум по защите критической инфраструктуры и Международную конференцию по кибердипломатии.В рамках своего визита в Румынию заместитель министра юстиции проведет встречу с главой Национального института исследований и разработок в области информатики в Бухаресте.Программа саммита объединяет представителей государственных учреждений, академического сообщества, частного сектора и международных организаций в рамках сессий, посвященных критической инфраструктуре, искусственному интеллекту, кибердипломатии, технологиям блокчейн и цифровому образованию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

