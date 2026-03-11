https://sputnik-georgia.ru/20260311/interes-fintekh-kompaniy-k-gruzii-govorit-ob-uspekhakh-strany--premer-297540920.html
Интерес финтех-компаний к Грузии говорит об успехах страны – премьер
11.03.2026
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Интерес ведущих международных финтех-компаний к Грузии подтверждает привлекательность инвестиционной среды страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе встречи с соучредителем и генеральным директором международной платформы финансовых услуг Bybit Беном Чжоу. По данным администрации, премьер также отметил растущие возможности, существующие в стране в плане финансовых инноваций и обслуживания цифровых активов. Премьер также заявил, что правительство Грузии поддерживает дальнейшее развитие в стране информационных и коммуникационных технологий, а также финансовых услуг, и готово к активному сотрудничеству с Bybit в этом направлении. Bybit – биржа криптовалют, основанная в 2018 году. Головной офис Bybit находится в Дубае. В 2026 году компания открыла свой офис в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
