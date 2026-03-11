https://sputnik-georgia.ru/20260311/interes-fintekh-kompaniy-k-gruzii-govorit-ob-uspekhakh-strany--premer-297540920.html

Интерес финтех-компаний к Грузии говорит об успехах страны – премьер

Интерес финтех-компаний к Грузии говорит об успехах страны – премьер

Sputnik Грузия

Правительство Грузии подчеркивает амбиции страны стать ключевым цифровым хабом между Европой и Азией 11.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-11T20:50+0400

2026-03-11T20:50+0400

2026-03-11T20:50+0400

экономика

грузия

новости

тбилиси

ираклий кобахидзе

дубай

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/0b/297540752_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_1767167064483a2b26f983c5580499aa.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Интерес ведущих международных финтех-компаний к Грузии подтверждает привлекательность инвестиционной среды страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе встречи с соучредителем и генеральным директором международной платформы финансовых услуг Bybit Беном Чжоу. По данным администрации, премьер также отметил растущие возможности, существующие в стране в плане финансовых инноваций и обслуживания цифровых активов. Премьер также заявил, что правительство Грузии поддерживает дальнейшее развитие в стране информационных и коммуникационных технологий, а также финансовых услуг, и готово к активному сотрудничеству с Bybit в этом направлении. Bybit – биржа криптовалют, основанная в 2018 году. Головной офис Bybit находится в Дубае. В 2026 году компания открыла свой офис в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

дубай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, дубай