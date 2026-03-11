https://sputnik-georgia.ru/20260311/kak-izmenilas-stoimost-stroitelstva-v-gruzii-297529234.html
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Снижение индекса за месяц в основном произошло за счет роста зарплат в строительной отрасли на 24,5% 11.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-11T09:01+0400
2026-03-11T09:01+0400
2026-03-11T09:01+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/14/276915565_0:170:2049:1322_1920x0_80_0_0_e3599562dd980b8d77c0185a177a94ff.jpg
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии в январе 2026 года снизился на 4% по сравнению с декабрем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).По отдельным сегментам индекс за месяц снизился:По данным "Сакстата", снижение индекса за месяц в основном произошло за счет роста зарплат в строительной отрасли на 24,5%.В январе 2026 года по сравнению с январем 2025 года индекс стоимости строительства вырос на 4,3%, что главным образом было вызвано ростом зарплат на 18,8%.По отдельным сегментам индекс за год вырос:Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии в январе 2026 года снизился на 4% по сравнению с декабрем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ведомство проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По отдельным сегментам индекс за месяц снизился:
Жилищное строительство – на 4,8%;
Нежилищное строительство – на 1,9%;
Гражданское строительство – на 4,1%.
По данным "Сакстата", снижение индекса за месяц в основном произошло за счет роста зарплат в строительной отрасли на 24,5%.
В январе 2026 года по сравнению с январем 2025 года индекс стоимости строительства вырос на 4,3%, что главным образом было вызвано ростом зарплат на 18,8%.
По отдельным сегментам индекс за год вырос:
Жилищное строительство – на 3,5%;
Нежилищное строительство – на 17,7%;
Гражданское строительство – на 0,9%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.