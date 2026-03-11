https://sputnik-georgia.ru/20260311/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-11-marta-2026-297528140.html

Какой сегодня церковный праздник: 11 марта 2026

По православному церковному календарю 11 марта отмечают день памяти cвятых Порфирия, Севастиана, Христодула и других 11.03.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Архиепископ ГазскийПо церковному календарю 11 марта поминают святителя Порфирия, архиепископа Газского.Родился будущий cвятой в состоятельной семье в Фессалониках (Македония) примерно в 346 году. Получив хорошее образование, Порфирий, стремясь к иноческой жизни, в 25 лет отправился в Египет, где подвизался на горе Нитрийской под руководством преподобного Макария Великого.Вместе с блаженным Иеронимом он отправился в Иерусалим на поклонение Животворящему Кресту Господню, затем поселился в Иорданской пустыне для молитвенного и постнического подвига.Тяжело заболев, Порфирий для исцеления отправился к святым местам Иерусалима. Господь посетил преподобного в сновидении, когда он лежал в полном забытьи у подножия Голгофы. Проснувшись, он почувствовал себя здоровым.Патриарх Иерусалимский вскоре посвятил Порфирия в пресвитерский сан и поставил хранителем Честного Древа Креста Господня. Получив свою часть родительского наследства – 4 тысячи золотых монет – он раздал его нуждающимся и на украшение Божьих храмов.В 395-м его поставили епископом города Газы в Палестине, и он отправился для исполнения нового послушания. Многочисленные чудеса и исцеления совершались по молитвам святителя. В течение 25 лет архипастырь наставлял людей. Он скончался в преклонном возрасте в 420 году.Святые мученикиПо церковному календарю 11 марта поминают мучеников Севастиана и Христодула, пострадавших за веру во время правления Нерона (54-68).Севастиан и Христодул принадлежали к дружине святой мученицы Фотины. По приказу императора их подвергли жестоким пыткам, а затем казнили. Произошло это примерно в 66-м.Севастиан ПошехонскийПо церковному календарю 11 марта поминают преподобного Севастиана Сохотского, Пошехонского, игумена Преображенского монастыря на реке Сохоти.Сведений о жизни преподобного сохранилось очень мало. Известно, что жил будущий святой в XV веке. По народному сказанию, еще в юношеском возрасте Севастиан почувствовал стремление к подвижнической жизни.Поступив в одну из иноческих обителей, Севастиан прошел различные послушания, постригся и был рукоположен в иеродиакона и в иеромонаха. В поисках уединения он ушел в дремучие пошехонские леса по реке Сохоти и построил там церковь Преображения Господня.Вскоре под управлением преподобного образовалась иноческая обитель. Севастиан жил в ветхой, тесной хижине и все время проводил в молитве, посте и трудах. Скончался святой примерно в 1492 году.ИмениныПо церковному календарю 11 марта именины отмечают Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Сергей и Севастьян.Материал подготовлен на основе открытых источников

