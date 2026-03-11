https://sputnik-georgia.ru/20260311/kobakhidze-musulmanskaya-obschina-ukreplyaet-gruzinskoe-gosudarstvo-297530963.html

Кобахидзе: мусульманская община укрепляет грузинское государство

Премьер Грузии еще раз подчеркнул важность мусульманской общины для устойчивости грузинского государства, ее стабильности 11.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Роль мусульманской общины в процессе построения современного, сильного грузинского государства обсудили во время ифтара (вечерний прием пищи у мусульман во время священного месяца – ред.) премьер-министр Ираклий Кобахидзе и представители мусульманской общины Грузии, сообщили в пресс-службе администрации правительства.Премьер Грузии поздравил присутствующих с наступающим Ураза-байрамом.По словам премьера, сила Грузии заключается в единстве, которое связывает народы, живущие на этой земле.Премьер пожелал дружественным Грузии странам Ближнего Востока восстановления мира, который является необходимым условием для процветания, прогресса и развития народов.По словам муфтия Восточной Грузии Этибара Эминова, государство поддерживает свободу вероисповедания и относится ко всем религиозным общинам одинаково.Как отметил шейх мусульман Грузии Фаиг Набиев, грузинское государство выступает сторонником мира в регионе.На встрече также присутствовали председатель Государственного агентства по делам религий Заза Вашакмадзе, муфтий Западной Грузии Адам Шантадзе и председатель правительства АР Аджарии Сулхан Тамазашвили.США и Израиль 28 февраля нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения.Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля – в связи с гибелью мирного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

