Кобахидзе: мусульманская община укрепляет грузинское государство
11:51 11.03.2026 (обновлено: 11:54 11.03.2026)
© facebook.com/GeorgianGovernmentСлева направо: Гаджи Фаиг Набиев, Этибар Эминов, Адам Шантадзе, Ираклий Кобахидзе и Заза Вашакмадзе, Тбилиси, Грузия, 10 марта 2026г.
Подписаться
Премьер Грузии еще раз подчеркнул важность мусульманской общины для устойчивости грузинского государства, ее стабильности
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Роль мусульманской общины в процессе построения современного, сильного грузинского государства обсудили во время ифтара (вечерний прием пищи у мусульман во время священного месяца – ред.) премьер-министр Ираклий Кобахидзе и представители мусульманской общины Грузии, сообщили в пресс-службе администрации правительства.
Премьер Грузии поздравил присутствующих с наступающим Ураза-байрамом.
"Для нас большая честь принимать вас на ифтар и в этом году. Эта встреча – еще одно доказательство непоколебимости нашего братства, единства и взаимного уважения. Я поздравляю каждого мусульманина Грузии, всю мусульманскую общину, со священным месяцем Рамадан", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, сила Грузии заключается в единстве, которое связывает народы, живущие на этой земле.
"Сегодня в регионе происходят самые сложные события, и на этом фоне особенно символично, что сунниты и шииты Грузии молятся вместе в одной мечети. Именно это делает грузинский ислам уникальным. Я думаю, это образцовый пример мирного сосуществования и всеобщего согласия для всех", – добавил Кобахидзе.
Премьер пожелал дружественным Грузии странам Ближнего Востока восстановления мира, который является необходимым условием для процветания, прогресса и развития народов.
По словам муфтия Восточной Грузии Этибара Эминова, государство поддерживает свободу вероисповедания и относится ко всем религиозным общинам одинаково.
Как отметил шейх мусульман Грузии Фаиг Набиев, грузинское государство выступает сторонником мира в регионе.
"Мы, духовенство, всей душой поддерживаем эту политику, потому что там, где нет стабильности, нет смысла ни в молитве, ни в развитии", – сказал Набиев.
На встрече также присутствовали председатель Государственного агентства по делам религий Заза Вашакмадзе, муфтий Западной Грузии Адам Шантадзе и председатель правительства АР Аджарии Сулхан Тамазашвили.
США и Израиль 28 февраля нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения.
Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля – в связи с гибелью мирного населения.