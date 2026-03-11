https://sputnik-georgia.ru/20260311/konkurs-mirzy-gelovani-sobral-uchastnikov-iz-14-stran--v-tbilisi-nagradili-pobediteley-297544288.html
Конкурс Мирзы Геловани собрал участников из 14 стран – в Тбилиси наградили победителей
В Тбилиси состоялся Международный конкурс видеороликов о войне "Я здесь", посвященный памяти грузинского поэта Мирзы Геловани 11.03.2026
Церемония награждения прошла в Доме-музее Смирновых. В конкурсе приняли участие авторы из 14 стран, среди них – Грузия, Россия, Беларусь, Германия, Франция, Италия, а также государства Ближнего Востока. Участники представили видеоработы и читали стихи Мирзы Геловани и других поэтов, посвященные войне. Победителей определили в нескольких номинациях. Лауреатам вручили мобильные телефоны, денежные призы и памятные подарки. Среди участников из Грузии первое место заняла Мариам Годжиашвили. По ее словам, победа стала неожиданностью, хотя она понимала, что вложила в работу много сил. На церемонии также выступили деятели культуры. Директор студии "Пионер-фильм" Григол Чигогидзе отметил, что Мирза Геловани писал свои лучшие произведения на фронте, оставаясь мыслями с Грузией, и поэтому память о поэте имеет особое значение.В мероприятии приняли участие и представители культурного проекта "Поезд памяти". В прошлом году участники проекта посетили братскую могилу Мирзы Геловани в Беларуси.
23:21 11.03.2026 (обновлено: 23:26 11.03.2026)
