https://sputnik-georgia.ru/20260311/kurs-lari-dollar-297528870.html

Курс лари на среду – 2,7438 GEL/$

Курс лари на среду – 2,7438 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0032 лари по отношению к доллару 11.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-11T09:48+0400

2026-03-11T09:48+0400

2026-03-11T09:48+0400

грузия

экономика

лари

национальный банк грузии

доллары

курс лари к доллару на сегодня в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/0c/293732757_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_273f15691696b5bce284001be2541141.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 марта в размере 2,7438 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0032 лари по отношению к доллару.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии