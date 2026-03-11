https://sputnik-georgia.ru/20260311/kvaratskheliya-v-novom-sezone-mozhet-pereyti-v-odin-iz-top-klubov-angliyskoy-premer-ligi-297527678.html
Кварацхелия в новом сезоне может перейти в один из топ-клубов английской Премьер-лиги
Кварацхелия в новом сезоне может перейти в один из топ-клубов английской Премьер-лиги
Sputnik Грузия
Руководство парижского клуба обозначило трансферную цену для потенциальных покупателей Кварацхелия – 78 млн евро 11.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-11T10:52+0400
2026-03-11T10:52+0400
2026-03-11T10:52+0400
спорт
новости
в мире
грузия
англия
франция
хвича кварацхелия
футбол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/15/296736094_0:10:1081:618_1920x0_80_0_0_952a3259dc6a6628c8a65cc54ed1f648.jpg
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Гранды английского футбола лондонский "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в приобретении грузинского вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия, сообщило авторитетное издание TEAMtalk. Руководство парижского клуба обозначило трансферную цену для потенциальных покупателей Кварацхелия – 78 млн евро. Как для "Манчестера", так и для "Арсенала" с "Ливерпулем" приоритетной задачей на предстоящее трансферное окно станет приобретение левого нападающего. "ПСЖ" приобрел Кварацхелия в январе 2025 года за 75 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до июня 2029 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
англия
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/15/296736094_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_d22186b5747191c60e224ab571ff98a2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, новости, в мире, грузия, англия, франция, хвича кварацхелия, футбол
спорт, новости, в мире, грузия, англия, франция, хвича кварацхелия, футбол
Кварацхелия в новом сезоне может перейти в один из топ-клубов английской Премьер-лиги
Руководство парижского клуба обозначило трансферную цену для потенциальных покупателей Кварацхелия – 78 млн евро
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Гранды английского футбола лондонский "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в приобретении грузинского вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия, сообщило авторитетное издание TEAMtalk.
Руководство парижского клуба обозначило трансферную цену для потенциальных покупателей Кварацхелия – 78 млн евро.
"В прошлом сезоне, в финале Лиги чемпионов, в разгромной победе над "Интером" со счетом 5:0, Кварацхелия навсегда останется в памяти как один из главных создателей первого титула "Пари Сен-Жермен", – пишет TEAMtalk.
Как для "Манчестера", так и для "Арсенала" с "Ливерпулем" приоритетной задачей на предстоящее трансферное окно станет приобретение левого нападающего.
"ПСЖ" приобрел Кварацхелия в январе 2025 года за 75 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до июня 2029 года.