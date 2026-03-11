https://sputnik-georgia.ru/20260311/kvaratskheliya-v-novom-sezone-mozhet-pereyti-v-odin-iz-top-klubov-angliyskoy-premer-ligi-297527678.html

Кварацхелия в новом сезоне может перейти в один из топ-клубов английской Премьер-лиги

Кварацхелия в новом сезоне может перейти в один из топ-клубов английской Премьер-лиги

Sputnik Грузия

Руководство парижского клуба обозначило трансферную цену для потенциальных покупателей Кварацхелия – 78 млн евро 11.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-11T10:52+0400

2026-03-11T10:52+0400

2026-03-11T10:52+0400

спорт

новости

в мире

грузия

англия

франция

хвича кварацхелия

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/15/296736094_0:10:1081:618_1920x0_80_0_0_952a3259dc6a6628c8a65cc54ed1f648.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Гранды английского футбола лондонский "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в приобретении грузинского вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия, сообщило авторитетное издание TEAMtalk. Руководство парижского клуба обозначило трансферную цену для потенциальных покупателей Кварацхелия – 78 млн евро. Как для "Манчестера", так и для "Арсенала" с "Ливерпулем" приоритетной задачей на предстоящее трансферное окно станет приобретение левого нападающего. "ПСЖ" приобрел Кварацхелия в январе 2025 года за 75 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до июня 2029 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

англия

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, в мире, грузия, англия, франция, хвича кварацхелия, футбол