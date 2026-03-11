https://sputnik-georgia.ru/20260311/mir-v-regione-i-druzhbu-obsudil-premer-ministr-gruzii-s-poslom-izrailya-297536436.html
Мир в регионе и дружбу обсудил премьер-министр Грузии с послом Израиля
Мир в регионе и дружбу обсудил премьер-министр Грузии с послом Израиля
Sputnik Грузия
Правительство Грузии заняло нейтральную позицию и выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей 11.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-11T17:57+0400
2026-03-11T17:57+0400
2026-03-11T17:57+0400
политика
грузия
новости
израиль
ближний восток
иран
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/0b/297536260_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_b2ac9b5b9e0d641c3ddd9f638e85a312.jpg
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. События на Ближнем Востоке и мир в регионе обсудил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с послом Израиля в Грузии Валидом Абу Хайя. Встреча прошла после заявления посольства Израиля, в котором было указано, что дружба народов определяется тем, кто какой путь выбирает на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил официальные поздравления Моджтабе Хаменеи в связи с его избранием верховным лидером Ирана. По данным администрации правительства, на встрече премьер-министр выразил обеспокоенность событиями, развивающимися на Ближнем Востоке, и соболезнования Израилю в связи с гибелью людей. Глава правительства выразил надежду, что мир в регионе будет восстановлен в короткие сроки, и подчеркнул важность стабильности для благополучия стран и народов. На встрече также обсуждались многовековые дружеские отношения между Грузией и Израилем. США и Израиль 28 февраля 2026 года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Правительство Грузии заняло нейтральную позицию и выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения. Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
израиль
ближний восток
иран
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/0b/297536260_160:0:1440:960_1920x0_80_0_0_ac0d5ab120b326ee059e61d1b3dece60.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, израиль, ближний восток, иран, ираклий кобахидзе
политика, грузия, новости, израиль, ближний восток, иран, ираклий кобахидзе
Мир в регионе и дружбу обсудил премьер-министр Грузии с послом Израиля
Правительство Грузии заняло нейтральную позицию и выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. События на Ближнем Востоке и мир в регионе обсудил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с послом Израиля в Грузии Валидом Абу Хайя.
Встреча прошла после заявления посольства Израиля, в котором было указано, что дружба народов определяется тем, кто какой путь выбирает на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил официальные поздравления Моджтабе Хаменеи в связи с его избранием верховным лидером Ирана.
По данным администрации правительства, на встрече премьер-министр выразил обеспокоенность событиями, развивающимися на Ближнем Востоке, и соболезнования Израилю в связи с гибелью людей.
Глава правительства выразил надежду, что мир в регионе будет восстановлен в короткие сроки, и подчеркнул важность стабильности для благополучия стран и народов.
На встрече также обсуждались многовековые дружеские отношения между Грузией и Израилем.
США и Израиль 28 февраля 2026 года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей.
Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Правительство Грузии заняло нейтральную позицию и выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.
Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения.