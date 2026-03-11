https://sputnik-georgia.ru/20260311/mir-v-regione-i-druzhbu-obsudil-premer-ministr-gruzii-s-poslom-izrailya-297536436.html

Мир в регионе и дружбу обсудил премьер-министр Грузии с послом Израиля

Мир в регионе и дружбу обсудил премьер-министр Грузии с послом Израиля

Sputnik Грузия

Правительство Грузии заняло нейтральную позицию и выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей 11.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-11T17:57+0400

2026-03-11T17:57+0400

2026-03-11T17:57+0400

политика

грузия

новости

израиль

ближний восток

иран

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/0b/297536260_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_b2ac9b5b9e0d641c3ddd9f638e85a312.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. События на Ближнем Востоке и мир в регионе обсудил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с послом Израиля в Грузии Валидом Абу Хайя. Встреча прошла после заявления посольства Израиля, в котором было указано, что дружба народов определяется тем, кто какой путь выбирает на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил официальные поздравления Моджтабе Хаменеи в связи с его избранием верховным лидером Ирана. По данным администрации правительства, на встрече премьер-министр выразил обеспокоенность событиями, развивающимися на Ближнем Востоке, и соболезнования Израилю в связи с гибелью людей. Глава правительства выразил надежду, что мир в регионе будет восстановлен в короткие сроки, и подчеркнул важность стабильности для благополучия стран и народов. На встрече также обсуждались многовековые дружеские отношения между Грузией и Израилем. США и Израиль 28 февраля 2026 года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Правительство Грузии заняло нейтральную позицию и выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения. Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

израиль

ближний восток

иран

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, израиль, ближний восток, иран, ираклий кобахидзе