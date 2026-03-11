https://sputnik-georgia.ru/20260311/molodezh-iz-gruzii-priglashayut-na-mezhdunarodnyy-festival-v-ekaterinburge--297537319.html

Молодежь из Грузии приглашают на международный фестиваль в Екатеринбурге

Молодежь из Грузии приглашают на международный фестиваль в Екатеринбурге

Талантливых и креативных молодых людей из Грузии ждут на современной площадке для международного диалога, обмена идеями и развития молодежного потенциала в... 11.03.2026

Об этом во время видеомоста Тбилиси-Москва на тему "Грузинская молодежь приглашается на фестиваль в Россию" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия рассказал заместитель генерального директора по внешним коммуникациям АНО "ДВФМ" Вахтанг Хикландзе."Безусловно, мы всех приглашаем и ждем, особенно грузинскую делегацию. Когда у нас был фестиваль в Сириусе в 2024 году, было 38 участников из Грузии. В прошлом году на слете международного фестиваля в Нижнем Новгороде было всего восемь человек. В этом году мы будем ждать более представительную делегацию", - сказал Хикландзе.По его словам, главный критерий для участников - наличие собственных идей и проектов, а также желание реализовать их с единомышленниками из разных стран мира.В этом году участие в фестивале примут молодые лидеры из 190 стран, почти вдвое больше, чем на Зимних Олимпийских играх -2026 в Милане (92 страны).Общее число участников — 10 тысяч человек: 5 тысяч иностранцев и 5 тысяч россиян. В прошлом году грузинская делегация была представлена восемью участниками.Каждый молодой человек, соответствующий критериям отбора, может подать заявку до 30 апреля. Уже получено более 32 тысяч заявок.Участников ждут образовательная, экскурсионная, выставочная, культурная, спортивная программы, а также детская и онлайн-программы. Особое внимание уделено категориям: медиа, спорт, наука, творчество, предпринимательство, цифровизация и IT, государственное управление, гражданская активность, а также подростки.Проживание, питание и участие для гостей фестиваля бесплатные. Для некоторых участников организаторы покроют расходы на трансфер. По словам заместителя гендиректора АНО "ДВФМ" Вахтанг Хикландзе, 30% участников — это бывшие гости фестиваля, а 70% — новые лица.Фестиваль предоставляет уникальную возможность для международного общения, обмена идеями и формирования проектов будущего, включая участие экоактивистов.Всемирный фестиваль молодёжи прошел с 1 по 7 марта 2024 года в "Сириусе" в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Участие в ВФМ-2024 приняли 20 тысяч молодых лидеров из 190 стран мира. Следующий Всемирный фестиваль молодежи на 20 000 тысяч участников пройдет в 2030 году. Между ним и Международным фестивалем молодежи-2026 ежегодно будут проводиться тематические Слеты Всемирного фестиваля молодежи на 2 тысячи участников.

