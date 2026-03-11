Народный защитник Грузии просит парламент урегулировать свидания заключенных с детьми

https://sputnik-georgia.ru/20260311/narodnyy-zaschitnik-gruzii-prosit-parlament-uregulirovat-svidaniya-zaklyuchennykh-s-detmi-297539539.html

11.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Народный защитник Грузии обратился к председателю парламента Грузии с законодательным предложением об обеспечении коммуникации детей с родителями, находящимися в заключении, говорится в заявлении омбудсмена. О сложностях со свиданиями с детьми заявил в Грузии ряд политиков, которые в данный момент находятся в предварительном заключении по различным уголовным делам. Среди таких заключенных – член партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и член партии "Лело" Алеко Элисашвили.Народный защитник считает необходимым, чтобы право детей родителей, находящихся в заключении, не ограничивалось с большей интенсивностью, чем это необходимо для достижения законной цели. На сегодняшний день законодательство определяет возможность ограничения следователем/прокурором коммуникации обвиняемого с внешним миром, в том числе с детьми, исходя из интересов правосудия. По мнению Народного защитника, в законодательстве должны быть определены гарантии защиты прав и наилучших интересов ребенка, в результате оценки обстоятельств каждого индивидуального дела. Народный защитник считает целесообразным, определить конкретное правило, согласно которому следственному органу будет поручено при принятии решения об ограничении права обвиняемого на общение с внешним миром, рассмотреть вопрос о возможности нераспространения установленного обвиняемому ограничения на его несовершеннолетнего ребенка. Заключенные в Грузии после вынесения приговора имеют право на свидания с семьей – как личные, так и по видеосвязи. При этом в понятие семьи включены не только дети, но и лица, находящиеся в гражданском браке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

