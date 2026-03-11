https://sputnik-georgia.ru/20260311/nasilie-ne-put-k-peremenam--zayavlenie-pa-obse-posle-vizita-v-gruziyu-297531454.html

ПА ОБСЕ: насилие – не путь к переменам в Грузии

ПА ОБСЕ: насилие – не путь к переменам в Грузии

11.03.2026

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Применение насилия против государственных институтов недопустимо, а политические изменения должны происходить исключительно через выборы, заявил специальный представитель по Южному Кавказу Парламентская ассамблея ОБСЕ Луиш Граса по итогам визита делегации ассамблеи в Грузию. Визит делегации во главе с президентом ПА ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро в Грузию завершился накануне. Как отмечено в сообщении на сайте ассамблеи, целью визита было содействие диалогу, укрепление демократических институтов и поощрение взаимодействия между политическими силами. В ходе визита члены делегации провели встречи как с представителями власти, так и с оппозиции, гражданского общества и дипломатического корпуса. По итогам встреч представители ПА ОБСЕ отметили, что одним из главных препятствий для развития страны остается глубокая политическая поляризация. При этом они подчеркнули, что политические силы должны вести диалог и решать разногласия через демократические институты. Как в свою очередь отметил президент ассамблеи, делегация увидела в стране множество активных политиков, которые активно взаимодействуют с международными партнерами, однако при этом практически не общаются друг с другом. Делегация приветствовала широкий консенсус относительно стремления Грузии к европейской интеграции и того, что следующие выборы, когда бы они ни состоялись, должны соответствовать обязательствам в рамках ОБСЕ. Однако было отмечено, что сильная поляризация на политической сцене продолжает оставаться препятствием на пути к достижению этих целей. При этом делегация подчеркнула, что в будущем избиратели поддержат тех, кто будет стремиться к ним конструктивно. Делегация также с сожалением отметила усилия представителей правящей партии, направленные на запрет некоторых оппозиционных партий, подчеркнув, что это, вероятно, усилит раскол и приведет к дальнейшей изоляции. Визит стал частью продолжающегося взаимодействия Парламентской ассамблеи ОБСЕ с Грузией, включая наблюдение за выборами и парламентское сотрудничество. Результаты поездки планируется обсудить на предстоящем заседании бюро и ежегодной сессии ассамблеи в Гааге.Попытка захвата президентской резиденции в ТбилисиУчастники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, тем самым начав "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация.Полиция задержала более 30 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе.Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Акции протестаВ Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста.Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека.Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов.Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

