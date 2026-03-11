https://sputnik-georgia.ru/20260311/nemetskiy-posol-pod-udarom-obvineniya-gruzinskoy-mechty--297533269.html

Немецкий посол под ударом: обвинения "Грузинской мечты"

Немецкий посол под ударом: обвинения "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Представители правительства обвиняют посла в целенаправленной дезинформации и в подрыве отношений между Тбилиси и Берлином 11.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-11T14:51+0400

2026-03-11T14:51+0400

2026-03-11T14:51+0400

новости

грузия

германия

тбилиси

берлин

шалва папуашвили

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0c/294904142_0:85:1698:1040_1920x0_80_0_0_31ea90d1e7ff5fd8ad1e52354949b02b.png

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Представители парламентского большинства Грузии выступили с критикой в адрес посла Германии Петера Фишера, отметив, что в самой Германии звучат вопросы о финансировании проектов в Грузии и политических заявлениях немецкого посла. Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (AfD) адресовала официальному Берлину несколько острых вопросов по Грузии, которые ранее поднимала и грузинская сторона с послом Германии в Тбилиси Петером Фишером. Речь идет о том, почему Германия называет принятые в Грузии законы антидемократическими и по какой причине обвиняет грузинское правительство в распространении дезинформации. По словам члена парламентского большинства Зуки Руруа, в немецком после легко рассмотреть непосредственного партийного активиста радикальной оппозиции. Накануне в адрес посла Германии прозвучали обвинения уже со стороны председателя парламента Грузии. Шалва Папуашвили обвинил Петера Фишера в предоставлении недостоверной информации и игнорировании фактов по вопросу порта Кулеви. Папуашвили напомнил о заявлении немецкого дипломата, в котором тот подтвердил, что в 20-й пакет санкций ЕС была внесена законодательная инициатива о применении санкций к грузинскому порту. Вместе с инициативой был представлен пакет доказательств. Однако 10 марта стало известно, что ЕС исключил Кулеви из санкционного списка. Немецкий дипломат и "Грузинская мечта" Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне своего посла всегда поддерживало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии. В октябре 2025 года МИД Германии временно отозвал Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов посла Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Европа вновь критикует Грузию – что стало причиной международного недовольства?>>В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

германия

тбилиси

берлин

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, германия, тбилиси, берлин, шалва папуашвили, политика