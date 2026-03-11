https://sputnik-georgia.ru/20260311/pashinyan-gruziya--eto-put-armenii-v-evropeyskiy-soyuz-297538713.html

Пашинян: Грузия – это путь Армении в Европейский союз

Пашинян: Грузия – это путь Армении в Европейский союз

11.03.2026

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Грузия – это путь Армении в Европейский союз, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Европейском парламенте.Он призвал ЕС продолжать конструктивные отношения с Грузией. "Грузия – это наш путь в Европейский союз. Мы начали процесс вступления Армении в ЕС после того, как Грузия получила статус страны-кандидата на членство в ЕС. Это сделало перспективу членства Армении ощутимой. Мы ожидаем и требуем развития конструктивного процесса между ЕС и Грузией. Это важно для Армении. Это также важно для Грузии", – заявил Пашинян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом во Францию. 10 марта в Париже Пашинян принял участие в Саммите по ядерной энергии, а уже 11 марта он отправился в Страсбург, где выступил с речью в Европейском парламенте. В рамках визита также состоялась встреча с председателем Европарламента Робертой Метсолой. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

