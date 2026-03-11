https://sputnik-georgia.ru/20260311/uchastnikov-festivalya-molodezhi-v-ekaterinburge-zhdet-programma-po-gorodam-rossii-297536936.html

Участников фестиваля молодежи в Екатеринбурге ждет программа по городам России

Участников фестиваля молодежи в Екатеринбурге ждет программа по городам России

Sputnik Грузия

Девиз фестиваля в этом году "Следуй за мечтой. Вместе с Россией", к участию в МФМ приглашается молодежь в возрасте от 16 до 35 лет 11.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-11T16:44+0400

2026-03-11T16:44+0400

2026-03-11T18:47+0400

россия

новости

в мире

екатеринбург

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/08/286753015_0:276:3078:2007_1920x0_80_0_0_4e756561e50ba9f7e7980e24023731c4.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Региональная программа по колоритным городам России, где реализуются современные технические проекты, ожидает участников Международного молодежного фестиваля в Екатеринбурге, рассказал заместитель генерального директора по внешним коммуникациям АНО "ДВФМ" Вахтанг Хикландзе во время видеомоста Тбилиси-Москва. Международный молодежный фестиваль пройдет с 11-17 сентября в Екатеринбурге, а уже с 18 по 21 сентября состоится региональная программа, знакомящая с развитием и колоритом разных уголков России. Фестиваль соберет до 10 тысяч участников из 192 страны и около 2 тысяч волонтеров. Организаторы ожидают и делегацию из Грузии. "Будет возможность посмотреть не только Екатеринбург, но и те регионы, которые отличаются своей историей, колоритом, развитием. В этом году мы делаем упор и на современные проекты, которые реализуют в России. У нас строятся кампусы международного уровня, огромные производства в разных индустриях", - рассказал Хикландзе . Что касается основных объектов фестиваля, то они располагаются в Екатеринбурге. Нововведением фестиваля в этому году станет отраслевой принцип формирования зарубежных делегаций – на фестиваль приедут лучшие представители креативных индустрий, государственного управления, науки и технологий, спорта, предпринимательства, медиа и социального сектора – те, кто уже сегодня формирует будущее своих стран и всего мира. Девиз фестиваля в этом году "Следуй за мечтой. Вместе с Россией", к участию в МФМ приглашается молодежь в возрасте от 16 до 35 лет. По традиции в программе предусмотрены и мероприятия для подростков, к фестивалю присоединится тысяча участников в возрасте от 14 до 17 лет. Подать заявку до 30 апреля по ссылке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

екатеринбург

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, новости, в мире, екатеринбург, тбилиси