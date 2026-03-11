Землетрясение произошло в Восточной Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20260311/zemletryasenie-proizoshlo-v-vostochnoy-gruzii-297539074.html

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в двух километрах к северу-западу от села Шилда (Кварельский район, Кахети), говорится в информации Национального центра сейсмического мониторинга. Подземные толчки произошли в 16:49 по тбилисскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 км. Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

