https://sputnik-georgia.ru/20260312/aktsii-protesta-v-gruzii-inostrantsev-tozhe-shtrafuyut-297537707.html

Акции протеста в Грузии: Иностранцев тоже штрафуют

Акции протеста в Грузии: Иностранцев тоже штрафуют

Sputnik Грузия

Иностранцев с 1 ноября 2025 года за нарушение ряда правил акций протеста выдворяют 12.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-12T09:01+0400

2026-03-12T09:01+0400

2026-03-12T09:01+0400

общество

грузия

новости

тбилиси

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286257287_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_738878736b63d61e64abb9b5c95a9e75.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Сотрудники полиции за нарушение правил проведения акций протеста в Грузии в период с 1 ноября 2024 года по 1 февраля 2026 года привлекли к административной ответственности 417 иностранных граждан. В Грузии с ноября 2024 года проходят ежедневные акции протеста против властей Грузии. Согласно данным МВД Грузии, с начала протестного движения всего было зафиксировано 8 334 нарушения правил проведения акций и манифестаций. Речь идет о запрете блокирования зданий и магистралей, наличии запрещенных предметов или алкоголя, перекрытии улиц недостаточным числом участников акции, участии в запрещенной акции протеста и повреждении и уродовании зданий и мемориалов. Наказание за нарушение составляет либо штраф от 5 тысяч лари, либо арест до 60 суток. Иностранцев с 1 ноября 2025 года за нарушение ряда правил акций протеста выдворяют. Согласно данным МВД Грузии, предоставленным по запросу депутатов, к ответственности за нарушение правил протеста в Грузии всего в период с 1 ноября 2024 года по 1 февраля 2026 года к административной ответственности были привлечены 4 135 человек, из которых 417 – иностранные граждане, а остальные – граждане Грузии. При этом МВД Грузии не предоставляет информации о гражданстве привлеченных к административной ответственности иностранцев. Акции протеста В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека. Митингующие обвинили правительство в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения. Позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок, а также увеличение штрафов и уголовных сроков за нарушение этих правил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии