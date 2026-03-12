https://sputnik-georgia.ru/20260312/borba-s-nelegalami-v-gruzii--iz-strany-vyslali-neskolko-desyatkov-chelovek-297550074.html

Борьба с нелегалами в Грузии – из страны выслали несколько десятков человек

Борьба с нелегалами в Грузии – из страны выслали несколько десятков человек

12.03.2026

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Сотрудники департамента миграции за последние несколько дней выдворили из страны 31 иностранца, незаконно находившихся на территории Грузии, сообщили в пресс-службе МВД. Среди высланных – граждане Индии, Турции, Узбекистана, Кении, Пакистана, Китая, Беларуси и Казахстана. Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам въезд в Грузию запрещен. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно. Согласно правительственным данным на начало 2026 года, в Грузии нелегально находятся около 20 тысяч иностранцев. В 2026 году власти заявили о намерении выдворить порядка 4 тысяч нелегальных мигрантов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

