Дубль и ассист Кварацхелия в Лиге чемпионов: "ПСЖ" разгромил лондонский "Челси"

На счету грузина шесть голов и четыре результативные передачи в ЛЧ в этом сезоне 12.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен"Хвича Кварацхелия оформил дубль и сделал голевую передачу в матче плей-офф Лиги чемпионов против лондонского "Челси", полностью переломив ход встречи после своего выхода на поле – 5:2. Первый матч 1/16 финала главного европейского клубного турнира был напряженным: парижане дважды выходили вперед благодаря голам Баркола (10 минута) и Дембеле (40 минута), но англичане оба раза сравнивали счет – Густо (28 минута) и Энцо Фернандес (57 минута). Кварацхелия вышел на поле на 62-й минуте и изменил ход игры. На 74-й минуте Витинья снова вывел парижан вперед, получив пас от Кварацхелия. Спустя 12 минут Хвича забил сам, а на 90+3-й минуте оформил дубль. По итогам матча Кварацхелия был признан MVP встречи."Я рад, что помог команде, и мы победили "Челси". Я доволен этим матчем. Говорили, что мы устали. Я не согласен, потому что мы все тот же "ПСЖ", что и в прошлом сезоне. Мы также показали, что можем все, нам просто нужно продолжать в том же духе", – сказал Кварацхелия после матча. На счету грузина шесть голов и четыре результативные передачи в ЛЧ в этом сезоне. Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между "Челси" и "Пари Сен-Жермен" состоится в Лондоне 17 марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

