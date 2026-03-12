https://sputnik-georgia.ru/20260312/dva-dnya-i-mnogo-stranits-lzhi-papuashvili-ob-otchete-moskovskogo-mekhanizma-obse-po-gruzii-297556404.html

Два дня и много страниц лжи: Папуашвили об отчете "Московского механизма" ОБСЕ по Грузии

Два дня и много страниц лжи: Папуашвили об отчете "Московского механизма" ОБСЕ по Грузии

Sputnik Грузия

Позиция властей была известна с самого начала - это попытка использовать международную организацию как инструмент давления на страну, заявил спикер 12.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-12T19:53+0400

2026-03-12T19:53+0400

2026-03-12T19:53+0400

грузия

новости

политика

шалва папуашвили

обсе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1a/293523672_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76e8e92bbf67ce543e1c324aa7bd0907.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Выводы "Московского механизма" ОБСЕ будут несправедливыми и использованы для дальнейших нападок на страну, а рекомендации не будут учитываться грузинскими властями, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Великобритания совместно с 23 другими странами в конце января активировала механизм для направления миссии экспертов, которые оценят ситуацию с правами человека в Грузии. Международные эксперты посетили страну с 11 по 24 февраля. По его словам, позиция властей была известна с самого начала - это попытка использовать международную организацию как инструмент давления на страну. Спикер также выразил сомнения в компетентности эксперта, который готовил отчет, отметив, что тот провел в Грузии всего несколько дней и не обладает глубокими знаниями о политической ситуации в стране. Он также заявил, что рекомендации "Московского механизма" ОБСЕ не будут учитываться властями, и отметил, что единственным ориентиром остается воля грузинского народа. Московский механизм ОБСЕ позволяет странам-участникам направлять миссии экспертов для проверки нарушений прав человека в другой стране ОБСЕ. Его цель – оценка ситуации и рекомендации по улучшению соблюдения обязательств. Механизм применяется исключительно в сфере прав человека, при этом страна может включить собственного эксперта. В активации механизма в отношении Грузии приняли участие следующие страны: Великобритания, Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Словения, Украина и Швеция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, шалва папуашвили, обсе