Финансы партий Грузии: кто получает больше всего пожертвований

Пожертвования с 1 января по 12 марта 2026 года получили 10 партии 12.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Грузинские партии с начала 2026 года получили пожертвования на сумму 439,3 тысячи лари, из которых 66% – пожертвования правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия, говорится в материалах Государственной службы аудита. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 марта в размере 2,73 GEL/$1. Всего, по данным Госаудита, пожертвования с 1 января по 12 марта 2026 года получили 10 партии. Первая тройка по объему перечисленных денег выглядит следующим образом: Кроме того, пожертвования получили партии: "Солидарность во имя мира" (5 288 лари), "Для народа" (2 100 лари), "За Грузию" (2 048 лари) и "Коалиция за перемены" (1 105 лари). Менее тысячи лари с начала года пожертвования получили партии: "Консерваторы за Грузию" (710), "Лейбористкая партия" (700) и "Свободная Грузия" (360). Пожертвования являются одним из главных доходов политических партий в Грузии. При этом политическая партия может получать пожертвования лишь от физических лиц – граждан Грузии и грузинских юридических лиц. Если партия проходит в орган местного самоуправления или в парламент и работает в нем, она получает дополнительное финансирование от государства, в зависимости от набранных голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

