Группа "Бзикеби" выступит на Евровидении-2026 в Вене

Группа "Бзикеби" – Мариам Кикуашвили, Георгий Шиолашвили и Мариам Татулашвили – принесла Грузии первую победу на Детском Евровидении в 2008 году 12.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Группа "Бзикеби" выступит на международном песенном конкурсе "Евровидении-2026" с композицией "On Replay" ("На повторе"). В этом году "Евровидение" пройдет в Вене 12, 14 и 16 мая. В нем примут участие 35 стран. Композитором песни сал Гига Кухианидзе, а текст написала Лизи Джапаридзе, более известная как Лизи Поп. Видеоклип снял режиссер Заза Орашвили. Тема клипа – "Искусственный интеллект и роль человека в современную эпоху". Группа "Бзикеби" – Мариам Кикуашвили, Георгий Шиолашвили и Мариам Татулашвили – принесла Грузии первую победу на детском "Евровидении" в 2008 году. Группа "Бзикеби" была сформирована в Тбилиси в 2008 году. Первоначально ее участники выступали на детском "Евровидении" по отдельности, но по решению жюри были объединены в одну группу. В то время "Бзикеби" были самыми юными участниками конкурса – им было 10 лет. После примерно 18-летнего перерыва в музыкальной деятельности группа "Бзикеби" возвращается на сцену с новым музыкальным видением и креативным стилем. В прошлом году Грузию на конкурсе "Евровидение" представляла певица Мариам Шенгелия, но в финал не прошла. Дебют Грузии на "Евровидении" состоялся в 2007 году. Дважды представителям Грузии удалось занять девятое место в финале: Софии Нижарадзе с песней "Shine" в 2010 году и Eldrine с песней "One More Day" в 2011 году. Этот результат пока остается лучшим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

