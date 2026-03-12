https://sputnik-georgia.ru/20260312/iz-stran-blizhnego-vostoka-bylo-evakuirovano-558-grazhdan-gruzii-297554084.html

Из стран Ближнего Востока было эвакуировано 558 граждан Грузии

Sputnik Грузия

Правительство Грузии 2 марта приняло решение организовать возвращение соотечественников на родину спецрейсами с Ближнего Востока 12.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-12T18:55+0400

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Четырьмя чартерными рейсами, организованными правительством Грузии, с Ближнего Востока на родину вернулись 558 человек, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в начале заседания правительства. Правительство Грузии 2 марта приняло решение организовать возвращение соотечественников на родину спецрейсами с Ближнего Востока. По словам премьера, все рейсы были оплачены государством. В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения. Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

