Каким источникам новостей вы доверяете больше всего?

Многие новостные ленты сталкиваются с низкими рейтингами и отсутствием доверия со стороны аудитории. Все больше молодых людей считают традиционные источники информации недостоверными и управляемыми политическими и другими элитами.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей о том, как они формируют свое понимание процессов в мире. Опрос указывает на то, что большая часть проголосовавших не доверяет СМИ только одной страны или региона, а собирает информацию по крупицам из разных источников.

