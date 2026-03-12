https://sputnik-georgia.ru/20260312/kakim-istochnikam-novostey-vy-doveryaete-bolshe-vsego-297551679.html
Каким источникам новостей вы доверяете больше всего?
2026-03-12T16:09+0400
2026-03-12T16:09+0400
2026-03-12T16:12+0400
грузия
новости
общество
сми
инфографика
Многие новостные ленты сталкиваются с низкими рейтингами и отсутствием доверия со стороны аудитории. Все больше молодых людей считают традиционные источники информации недостоверными и управляемыми политическими и другими элитами.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей о том, как они формируют свое понимание процессов в мире. Опрос указывает на то, что большая часть проголосовавших не доверяет СМИ только одной страны или региона, а собирает информацию по крупицам из разных источников.
2026
16:09 12.03.2026 (обновлено: 16:12 12.03.2026)
Многие новостные ленты сталкиваются с низкими рейтингами и отсутствием доверия со стороны аудитории. Все больше молодых людей считают традиционные источники информации недостоверными и управляемыми политическими и другими элитами.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей о том, как они формируют свое понимание процессов в мире. Опрос указывает на то, что большая часть проголосовавших не доверяет СМИ только одной страны или региона, а собирает информацию по крупицам из разных источников.