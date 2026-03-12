https://sputnik-georgia.ru/20260312/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-12-marta-2026-297528352.html

Какой сегодня церковный праздник: 12 марта 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 12 марта отмечают день памяти святых Прокопия, Фалалея, Тита и других 12.03.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.Прокопий ДекаполитПо церковному календарю 12 марта поминают преподобного Прокопия Декаполита, исповедника, прославившегося иноческими подвигами.Жил будущий святой в области Декаполиса к востоку от Галилейского моря (Тивериадское озеро) в VIII веке. Преподобный вместе со своим сподвижником святым Василием и другими защитниками Православия противостоял мужественно иконоборческой ереси, возникшей в то время.Преподобного Прокопия схватили по приказу императора Льва Исавра (717-741). Его предали жестоким пыткам и бросили в темницу, где он оставался вместе с преподобным Василием до смерти царя-мучителя.Выйдя на свободу, преподобный Прокопий провел остаток жизни мирно, в иноческих подвигах, наставляя многих на путь спасения и добродетели. Преподобный дожил до глубокой старости и скончался примерно в 750 году.Фалалей СирийскийПо церковному календарю 12 марта поминают преподобного Фалалея Сирийского, который жил в V веке.Будущий святой был родом из Киликии (Малая Азия). В обители Саввы Освященного он принял иночество и там же был рукоположен во пресвитера. Удалившись в Сирию, он поселился в палатке недалеко от города Гавала, на заброшенном языческом капище, окруженном гробницами.Дурная слава об этом месте была известна всем. Нечистые духи, обитавшие там, пугали путников и причиняли им много зла. Преподобный в полном уединении молился день и ночь, и в конце концов с Божьей помощью победил бесов и они перестали его беспокоить.После этого преподобный усилил свой подвиг: построил себе тесную хижину, в которой мог помещаться, лишь пригнув голову, и провел в ней примерно 10 лет.С помощью дара чудотворения, которым его наделил Господь, он просвещал местных язычников. С помощью жителей, обращенных им в христианство, преподобный разрушил идольское капище, на его месте построил храм, где богослужение проводилось ежедневно. Скончался преподобный Фалалей в глубокой старости, примерно 460 году.Пресвитер ПечерскийПо церковному календарю 12 марта поминают преподобного Тита, пресвитера Печерского в Ближних пещерах.Преподобный, согласно житию, дружил с диаконом Евагрием. Впоследствии дружба переросла в сильную вражду и ненависть.Когда преподобный Тит тяжело заболел и стал готовиться к смерти, он послал к Евагрию просить прощения, но тот мириться не хотел. К одру больного Евагрия Печерская братия привела насильно. Со слезами просил преподобный Тит о прощении, но дьякон был непреклонен и заявил, что никогда его не простит ни в этом, ни в будущем веке.Сказав это, Евагрий, пораженный Ангелом, упал замертво, а Тит – исцелился. После этого он удвоил свои подвиги, прославился особым смирением и стал чудотворцем. Умер преподобный примерно в 1190 году.ИмениныПо церковному календарю 12 марта именины отмечают Михаил, Макар, Петр, Прокоп, Степан, Сергей, Тит, Тимофей, Юлиан, Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников

2026

