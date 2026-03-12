Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260312/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-12-marta-2026-297528352.html
Какой сегодня церковный праздник: 12 марта 2026
Какой сегодня церковный праздник: 12 марта 2026
Sputnik Грузия
По православному церковному календарю 12 марта отмечают день памяти святых Прокопия, Фалалея, Тита и других 12.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-12T01:01+0400
2026-03-12T01:01+0400
справки
религия
календарь религиозных праздников
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23450/29/234502962_0:19:1500:863_1920x0_80_0_0_c3d681094767323940999cb09b729568.jpg
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.Прокопий ДекаполитПо церковному календарю 12 марта поминают преподобного Прокопия Декаполита, исповедника, прославившегося иноческими подвигами.Жил будущий святой в области Декаполиса к востоку от Галилейского моря (Тивериадское озеро) в VIII веке. Преподобный вместе со своим сподвижником святым Василием и другими защитниками Православия противостоял мужественно иконоборческой ереси, возникшей в то время.Преподобного Прокопия схватили по приказу императора Льва Исавра (717-741). Его предали жестоким пыткам и бросили в темницу, где он оставался вместе с преподобным Василием до смерти царя-мучителя.Выйдя на свободу, преподобный Прокопий провел остаток жизни мирно, в иноческих подвигах, наставляя многих на путь спасения и добродетели. Преподобный дожил до глубокой старости и скончался примерно в 750 году.Фалалей СирийскийПо церковному календарю 12 марта поминают преподобного Фалалея Сирийского, который жил в V веке.Будущий святой был родом из Киликии (Малая Азия). В обители Саввы Освященного он принял иночество и там же был рукоположен во пресвитера. Удалившись в Сирию, он поселился в палатке недалеко от города Гавала, на заброшенном языческом капище, окруженном гробницами.Дурная слава об этом месте была известна всем. Нечистые духи, обитавшие там, пугали путников и причиняли им много зла. Преподобный в полном уединении молился день и ночь, и в конце концов с Божьей помощью победил бесов и они перестали его беспокоить.После этого преподобный усилил свой подвиг: построил себе тесную хижину, в которой мог помещаться, лишь пригнув голову, и провел в ней примерно 10 лет.С помощью дара чудотворения, которым его наделил Господь, он просвещал местных язычников. С помощью жителей, обращенных им в христианство, преподобный разрушил идольское капище, на его месте построил храм, где богослужение проводилось ежедневно. Скончался преподобный Фалалей в глубокой старости, примерно 460 году.Пресвитер ПечерскийПо церковному календарю 12 марта поминают преподобного Тита, пресвитера Печерского в Ближних пещерах.Преподобный, согласно житию, дружил с диаконом Евагрием. Впоследствии дружба переросла в сильную вражду и ненависть.Когда преподобный Тит тяжело заболел и стал готовиться к смерти, он послал к Евагрию просить прощения, но тот мириться не хотел. К одру больного Евагрия Печерская братия привела насильно. Со слезами просил преподобный Тит о прощении, но дьякон был непреклонен и заявил, что никогда его не простит ни в этом, ни в будущем веке.Сказав это, Евагрий, пораженный Ангелом, упал замертво, а Тит – исцелился. После этого он удвоил свои подвиги, прославился особым смирением и стал чудотворцем. Умер преподобный примерно в 1190 году.ИмениныПо церковному календарю 12 марта именины отмечают Михаил, Макар, Петр, Прокоп, Степан, Сергей, Тит, Тимофей, Юлиан, Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23450/29/234502962_169:0:1500:998_1920x0_80_0_0_704f1b1e9f9a5a68af40d9f2426c5180.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 12 марта 2026

01:01 12.03.2026
© photo: Sputnik / StringerВид на крепость Ананури с Военно-Грузинской дороги
Вид на крепость Ананури с Военно-Грузинской дороги - Sputnik Грузия, 1920, 12.03.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
По православному церковному календарю 12 марта отмечают день памяти святых Прокопия, Фалалея, Тита и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.

Прокопий Декаполит

По церковному календарю 12 марта поминают преподобного Прокопия Декаполита, исповедника, прославившегося иноческими подвигами.
Жил будущий святой в области Декаполиса к востоку от Галилейского моря (Тивериадское озеро) в VIII веке. Преподобный вместе со своим сподвижником святым Василием и другими защитниками Православия противостоял мужественно иконоборческой ереси, возникшей в то время.
Преподобного Прокопия схватили по приказу императора Льва Исавра (717-741). Его предали жестоким пыткам и бросили в темницу, где он оставался вместе с преподобным Василием до смерти царя-мучителя.
Выйдя на свободу, преподобный Прокопий провел остаток жизни мирно, в иноческих подвигах, наставляя многих на путь спасения и добродетели. Преподобный дожил до глубокой старости и скончался примерно в 750 году.

Фалалей Сирийский

По церковному календарю 12 марта поминают преподобного Фалалея Сирийского, который жил в V веке.
Будущий святой был родом из Киликии (Малая Азия). В обители Саввы Освященного он принял иночество и там же был рукоположен во пресвитера. Удалившись в Сирию, он поселился в палатке недалеко от города Гавала, на заброшенном языческом капище, окруженном гробницами.
Дурная слава об этом месте была известна всем. Нечистые духи, обитавшие там, пугали путников и причиняли им много зла. Преподобный в полном уединении молился день и ночь, и в конце концов с Божьей помощью победил бесов и они перестали его беспокоить.
После этого преподобный усилил свой подвиг: построил себе тесную хижину, в которой мог помещаться, лишь пригнув голову, и провел в ней примерно 10 лет.
С помощью дара чудотворения, которым его наделил Господь, он просвещал местных язычников. С помощью жителей, обращенных им в христианство, преподобный разрушил идольское капище, на его месте построил храм, где богослужение проводилось ежедневно. Скончался преподобный Фалалей в глубокой старости, примерно 460 году.

Пресвитер Печерский

По церковному календарю 12 марта поминают преподобного Тита, пресвитера Печерского в Ближних пещерах.
Преподобный, согласно житию, дружил с диаконом Евагрием. Впоследствии дружба переросла в сильную вражду и ненависть.
Когда преподобный Тит тяжело заболел и стал готовиться к смерти, он послал к Евагрию просить прощения, но тот мириться не хотел. К одру больного Евагрия Печерская братия привела насильно. Со слезами просил преподобный Тит о прощении, но дьякон был непреклонен и заявил, что никогда его не простит ни в этом, ни в будущем веке.
Сказав это, Евагрий, пораженный Ангелом, упал замертво, а Тит – исцелился. После этого он удвоил свои подвиги, прославился особым смирением и стал чудотворцем. Умер преподобный примерно в 1190 году.

Именины

По церковному календарю 12 марта именины отмечают Михаил, Макар, Петр, Прокоп, Степан, Сергей, Тит, Тимофей, Юлиан, Яков.
Материал подготовлен на основе открытых источников
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0