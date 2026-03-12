Курс лари на четверг — 2,7300 GEL/$

https://sputnik-georgia.ru/20260312/kurs-lari-na-chetverg--27300-gel-297545000.html

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 марта в размере 2,7300 GEL/$1. По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0138 лари по отношению к доллару.

