Курс лари на четверг — 2,7300 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0138 лари по отношению к доллару 12.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 марта в размере 2,7300 GEL/$1. По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0138 лари по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 марта в размере 2,7300 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0138 лари по отношению к доллару.