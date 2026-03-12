https://sputnik-georgia.ru/20260312/naznacheny-novye-direktora-russkogo-teatra-v-v-tbilisi-297553745.html
Назначены новые директора русского театра в Тбилиси
Назначены новые директора русского театра в Тбилиси
Sputnik Грузия
Новое руководство получит полную поддержку Минкультуры, чтобы театр мог функционировать полноценно и успешно, заявила министр 12.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-12T17:54+0400
2026-03-12T17:54+0400
2026-03-12T17:59+0400
грузия
культура
новости
русский драмтеатр им. грибоедова
театр грибоедова
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264714868_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_73605979351cebea1569e7fc57250362.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Министр культуры Тинатин Рухадзе представила труппе и администрации Государственного профессионального русского драматического театра им. А. Г. Грибоедова нового директора Ирину Солтиш и исполнительного директора Ани Калвелишвили, сообщили в пресс-службе Минкультуры. Бывший директор Тбилисского государственного русского драматического театра имени А. С. Грибоедова Николай Свентицкий скончался в Тбилиси 4 января. Ему было 69 лет. Как отметила министр культуры, новые руководители театра обладают многолетним опытом в художественном управлении. Министр заявила, что новое руководство получит полную поддержку ведомства, чтобы театр мог функционировать полноценно и успешно. Двадцатого сентября 1845 года, 181 год назад, в Тифлисе открылся Русский театр – старейший театр Грузии, первый профессиональный театр на Кавказе, старейший русский театр на постсоветском пространстве. В октябре 1934 года Тбилисскому государственному русскому театру присвоено имя Александра Сергеевича Грибоедова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264714868_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b9d5933b21cb318326280fd2f52784e9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, культура, новости, русский драмтеатр им. грибоедова, театр грибоедова
грузия, культура, новости, русский драмтеатр им. грибоедова, театр грибоедова
Назначены новые директора русского театра в Тбилиси
17:54 12.03.2026 (обновлено: 17:59 12.03.2026)
Новое руководство получит полную поддержку Минкультуры, чтобы театр мог функционировать полноценно и успешно, заявила министр
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Министр культуры Тинатин Рухадзе представила труппе и администрации Государственного профессионального русского драматического театра им. А. Г. Грибоедова нового директора Ирину Солтиш и исполнительного директора Ани Калвелишвили, сообщили в пресс-службе Минкультуры.
Бывший директор Тбилисского государственного русского драматического театра имени А. С. Грибоедова Николай Свентицкий скончался в Тбилиси 4 января. Ему было 69 лет.
Как отметила министр культуры, новые руководители театра обладают многолетним опытом в художественном управлении.
В ходе встречи министр и генеральный директор театра говорили о лучших традициях театра, их сохранении, планах на будущее и потребностях.
Министр заявила, что новое руководство получит полную поддержку ведомства, чтобы театр мог функционировать полноценно и успешно.
Двадцатого сентября 1845 года, 181 год назад, в Тифлисе открылся Русский театр – старейший театр Грузии, первый профессиональный театр на Кавказе, старейший русский театр на постсоветском пространстве. В октябре 1934 года Тбилисскому государственному русскому театру присвоено имя Александра Сергеевича Грибоедова.