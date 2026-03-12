https://sputnik-georgia.ru/20260312/naznacheny-novye-direktora-russkogo-teatra-v-v-tbilisi-297553745.html

Назначены новые директора русского театра в Тбилиси

Назначены новые директора русского театра в Тбилиси

2026-03-12

Новое руководство получит полную поддержку Минкультуры, чтобы театр мог функционировать полноценно и успешно, заявила министр 12.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Министр культуры Тинатин Рухадзе представила труппе и администрации Государственного профессионального русского драматического театра им. А. Г. Грибоедова нового директора Ирину Солтиш и исполнительного директора Ани Калвелишвили, сообщили в пресс-службе Минкультуры. Бывший директор Тбилисского государственного русского драматического театра имени А. С. Грибоедова Николай Свентицкий скончался в Тбилиси 4 января. Ему было 69 лет. Как отметила министр культуры, новые руководители театра обладают многолетним опытом в художественном управлении. Министр заявила, что новое руководство получит полную поддержку ведомства, чтобы театр мог функционировать полноценно и успешно. Двадцатого сентября 1845 года, 181 год назад, в Тифлисе открылся Русский театр – старейший театр Грузии, первый профессиональный театр на Кавказе, старейший русский театр на постсоветском пространстве. В октябре 1934 года Тбилисскому государственному русскому театру присвоено имя Александра Сергеевича Грибоедова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

