Нет "Дружбы" - нет денег: Венгрия не одобрит еврокредит Украине без запуска нефтепровода
12.03.2026
ТБИЛИСИ, 12 мар – Sputnik. Венгрия не планирует одобрять выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро и принятие 20-го пакета антироссийских санкций, пока Киев не возобновит транзит нефти по "Дружбе", заявил в четверг руководитель администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш."Если Зеленский снимет блокаду, мы также поддержим предоставление Украине другими странами Евросоюза кредита от имени ЕС, который фактически является безвозвратным грантом", – сказал он во время правительственного брифинга.Гуйяш также отметил, что Будапешт все равно не будет участвовать в обеспечении данного кредита, но перестанет препятствовать остальным странам ЕС.Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по южной ветке "Дружбы" был остановлен 27 января текущего года. Киев объясняет это повреждением технологического оборудования. Однако Будапешт настаивает, что проблемы носят исключительно политический характер.Венгрия уже предприняла ряд ответных шагов, остановив поставки дизельного топлива Украине, заблокировав кредит от Евросоюза для Киева на 90 миллиардов евро, а затем озвучив предупреждение об остановке транзита других важных для Украины товаров через венгерскую территорию.Венгерский премьер Виктор Орбан также заявлял о готовности использовать иные "финансовые и политические инструменты", чтобы заставить Украину возобновить прокачку нефти по "Дружбе" и подчеркивал, что "здесь не будет компромиссов".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
