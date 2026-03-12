https://sputnik-georgia.ru/20260312/ozhirenie-v-gruzii-serznaya-problema-dlya-obschestva---video-297548199.html

Ожирение в Грузии: серьёзная проблема для общества - видео

Ожирение в Грузии: серьёзная проблема для общества - видео

Ожирение в Грузии – серьёзная проблема для общества. Избыточный вес имеют более 30% взрослого населения Грузии – такие данные соответствуют высоким европейским... 12.03.2026, Sputnik Грузия

По детскому ожирению Грузия находится на среднем уровне – в странах Европы почти каждый третий ребёнок имеет лишний вес.Основные факторы, способствующие проблеме в Грузии, – особенности национальной кухни (высококалорийная пища) и нехватка физической активности. Ожирение приводит к росту хронических болезней, ведёт к сердечно-сосудистым заболеваниям (инфаркты, инсульты), диабету второго типа и заболеваниям опорно- двигательного аппарата. В стране принимаются меры, направленные на популяризацию здорового образа жизни.

