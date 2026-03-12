https://sputnik-georgia.ru/20260312/papuashvili-otvetil-pa-obse-zapret-partiy-v-gruzii-reshaet-konstitutsionnyy-sud-297548373.html

Папуашвили ответил ПА ОБСЕ: запрет партий в Грузии решает Конституционный суд

Папуашвили ответил ПА ОБСЕ: запрет партий в Грузии решает Конституционный суд

В ноябре 2025 года Конституционный суд Грузии принял иск 88 депутатов парламента о признании неконституционными трех крупных оппозиционных партий и последующем... 12.03.2026

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Решение о запрете политических партий принимает Конституционный суд, а у парламента и граждан есть право обращаться в суд с соответствующими обращениями, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в программе "Тема дня" на Первом канале. Так он прокомментировал заявление делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ по итогам визита в Грузию, в котором отмечено, что попытки властей запретить оппозиционные партии могут усилить политические разногласия и привести к дальнейшей изоляции страны. "Делегация ПА ОБСЕ также проявила интерес к вопросу, и ответ здесь прост: Конституция Грузии определяет, в каких случаях партия считается антиконституционной. Наше законодательство определяет, кто может обратиться в Конституционный суд. Это право наших избранных народом депутатов… Право на обращение в суд – фундаментальное", – заявил Папуашвили. Спикер отметил, что наличие электората у оппозиционных партий не делает их деятельность автоматически законной. Он привел пример Германии, где запрещенная партия имела 20 тысяч членов, но ее деятельность считалась угрозой демократии. По мнению Папуашвили, аналогичный механизм действует и в Грузии: государство должно иметь право ограничивать деятельность организаций, направленных против демократии. По его словам, запрет таких партий необходим для предотвращения радикализации граждан и угрозы насилия. Папуашвили напомнил, что 4 октября прошлого года на площадь Свободы пришли около 7 тысяч человек, которые, по его оценке, были готовы к насильственным действиям против государства. "Мы знаем, что происходит, когда люди идут на такие шаги. Мы это уже проходили в 90-е годы. Я объяснил это и нашим коллегам из делегации, что мы несем ответственность за наше прошлое", – отметил Папуашвили. Папуашвили также отметил, что "Единое национальное движение" вновь восстановило свое прежнее название и формально объединилось. По его словам, ранее партия меняла названия, но сейчас она снова действует как единая структура, что заставляет власти задуматься о возможном расширении круга проверяемых партий. На вопрос о том, попадут ли в список запрещенных организаций "Площадь Свободы" и "Федералисты", Папуашвили подчеркнул, что любые решения будут приниматься исключительно на основе юридических доказательств и конституционной процедуры. По его словам, действия этих организаций дали властям повод изучить, есть ли юридические основания для внесения изменений в конституционную жалобу и запрета партий, действующих вне рамок конституции. Иск в Конституционный суд В ноябре 2025 года Конституционный суд Грузии принял иск 88 депутатов парламента о признании неконституционными трех крупных оппозиционных партий и последующем их упразднении. Это "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело". "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение тем, что эти партии нарушили два пункта статьи Конституции Грузии. Первый – касается "свержения конституционного строя Грузии или его насильственного изменения". Партиям по этой части вменяют как нарушение прав человека в период с 2004 по 2012 год, так и попытки саботировать работу парламента в период с 2012 года, когда партии оказались в оппозиции. Второй пункт касается "посягательства на независимость Грузии, нарушения территориальной целостности страны", и в его обоснование входят события, связанные с конфликтом 2008 года, и призывами партий открыть "второй фронт" с 2022 года. Также партии обвиняют в содействии иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии. Признание партий неконституционными повлечет за собой упразднение регистрации партий как политических субъектов, а на их членов распространится запрет участвовать в политической жизни страны и занимать политические и государственные должности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

