https://sputnik-georgia.ru/20260312/pravitelstvo-gruzii-peresmotrelo-reshenie-o-zaprete-importa-starykh-avtomobiley-297557309.html
Правительство Грузии пересмотрело решение о запрете импорта старых автомобилей
Правительство Грузии пересмотрело решение о запрете импорта старых автомобилей
Sputnik Грузия
Вместо запрета на автомобили старше 6 лет будет действовать акциз в размере 4,5 лари за кубический сантиметр рабочего объема двигателя, заявил премьер 12.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-12T21:48+0400
2026-03-12T21:48+0400
2026-03-12T21:48+0400
экономика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
автомобили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24357/24/243572415_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_b7a433056e879c626701c587b2b81271.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение отказаться от запрета ввоза автомобилей старше 6 лет и ввести специальный акциз на старые автомобили, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Ранее правительство Грузии приняло решение с 1 апреля 2026 года запретить ввоз, первичную и временную регистрацию автомобилей старше 6 лет. Решение премьер-министра негативно восприняли автоимпортеры. Экспорт автомобилей – одна из главный статей внешней торговли Грузии. Только в январе 2026 года доля экспортированных автомобилей составила одну пятую всего экспорта Грузии. Всего в январе этого года из страны вывезли автомобилей на сумму 100,7 миллиона. В 2025 году Грузия экспортировала автомобили на сумму 3,8 миллиарда долларов, что на 11,5% больше показателя 2024 года. Противники запрета импорта автомобилей считают, что подобное решение в первую очередь скажется на Грузии и ее экономическом состоянии. В частности, такое решение, по их мнению, негативно могло отразиться на ценах на рынке, а семьи среднего класса и с низким доходом не смогли бы приобрести автомобиль. Кроме того, противники делали упор на том, что пострадают в первую очередь жители регионов, для которых наличие автомобиля означает связь с центром и доступ ко многим сервисам. Кроме того, по мнению экспертов, запрет негативно скажется на автоимпорте, логистике и автосервисах. С 1 января 2024 года в Грузии действует запрет на импорт автомобилей, выпущенных до 2013 года, направленный на обновление автопарка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24357/24/243572415_65:0:1846:1336_1920x0_80_0_0_896d335c28f51a43719bcceb447891cb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, автомобили
экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, автомобили
Правительство Грузии пересмотрело решение о запрете импорта старых автомобилей
Вместо запрета на автомобили старше 6 лет будет действовать акциз в размере 4,5 лари за кубический сантиметр рабочего объема двигателя, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение отказаться от запрета ввоза автомобилей старше 6 лет и ввести специальный акциз на старые автомобили, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Ранее правительство Грузии приняло решение с 1 апреля 2026 года запретить ввоз, первичную и временную регистрацию автомобилей старше 6 лет. Решение премьер-министра негативно восприняли автоимпортеры.
"Мы приняли решение изменить решение. Вместо запрета на автомобили старше 6 лет будет действовать акциз в размере 4,5 лари за кубический сантиметр рабочего объема двигателя, и таким образом запрет будет замен на акциз", – заявил Кобахидзе.
Экспорт автомобилей – одна из главный статей внешней торговли Грузии. Только в январе 2026 года доля экспортированных автомобилей составила одну пятую всего экспорта Грузии. Всего в январе этого года из страны вывезли автомобилей на сумму 100,7 миллиона.
В 2025 году Грузия экспортировала автомобили на сумму 3,8 миллиарда долларов, что на 11,5% больше показателя 2024 года.
Противники запрета импорта автомобилей считают, что подобное решение в первую очередь скажется на Грузии и ее экономическом состоянии.
В частности, такое решение, по их мнению, негативно могло отразиться на ценах на рынке, а семьи среднего класса и с низким доходом не смогли бы приобрести автомобиль.
Кроме того, противники делали упор на том, что пострадают в первую очередь жители регионов, для которых наличие автомобиля означает связь с центром и доступ ко многим сервисам. Кроме того, по мнению экспертов, запрет негативно скажется на автоимпорте, логистике и автосервисах.
С 1 января 2024 года в Грузии действует запрет на импорт автомобилей, выпущенных до 2013 года, направленный на обновление автопарка.