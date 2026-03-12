https://sputnik-georgia.ru/20260312/pravitelstvo-gruzii-peresmotrelo-reshenie-o-zaprete-importa-starykh-avtomobiley-297557309.html

Правительство Грузии пересмотрело решение о запрете импорта старых автомобилей

Правительство Грузии пересмотрело решение о запрете импорта старых автомобилей

Sputnik Грузия

Вместо запрета на автомобили старше 6 лет будет действовать акциз в размере 4,5 лари за кубический сантиметр рабочего объема двигателя, заявил премьер 12.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-12T21:48+0400

2026-03-12T21:48+0400

2026-03-12T21:48+0400

экономика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

автомобили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24357/24/243572415_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_b7a433056e879c626701c587b2b81271.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение отказаться от запрета ввоза автомобилей старше 6 лет и ввести специальный акциз на старые автомобили, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Ранее правительство Грузии приняло решение с 1 апреля 2026 года запретить ввоз, первичную и временную регистрацию автомобилей старше 6 лет. Решение премьер-министра негативно восприняли автоимпортеры. Экспорт автомобилей – одна из главный статей внешней торговли Грузии. Только в январе 2026 года доля экспортированных автомобилей составила одну пятую всего экспорта Грузии. Всего в январе этого года из страны вывезли автомобилей на сумму 100,7 миллиона. В 2025 году Грузия экспортировала автомобили на сумму 3,8 миллиарда долларов, что на 11,5% больше показателя 2024 года. Противники запрета импорта автомобилей считают, что подобное решение в первую очередь скажется на Грузии и ее экономическом состоянии. В частности, такое решение, по их мнению, негативно могло отразиться на ценах на рынке, а семьи среднего класса и с низким доходом не смогли бы приобрести автомобиль. Кроме того, противники делали упор на том, что пострадают в первую очередь жители регионов, для которых наличие автомобиля означает связь с центром и доступ ко многим сервисам. Кроме того, по мнению экспертов, запрет негативно скажется на автоимпорте, логистике и автосервисах. С 1 января 2024 года в Грузии действует запрет на импорт автомобилей, выпущенных до 2013 года, направленный на обновление автопарка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, автомобили