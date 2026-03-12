Проектирование большого современного парка в Мцхета – к делу подключится ЮНЕСКО

https://sputnik-georgia.ru/20260312/proektirovanie-bolshogo-sovremennogo-parka-v-mtskheta--k-delu-podklyuchitsya-yunesko-297541623.html

12.03.2026

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО рассмотрит проект современного парка в городе Мцхета на правом берегу реки Арагви, возле Театрона, сообщает Министерство инфраструктуры Грузии.О появлении нового парка у древней столицы Грузии Муниципальный фонд развития сообщил в середине февраля. Проект, помимо парка, также предусматривает реконструкцию Театрона, откуда открывается красивый панорамный вид на визитные карточки Мцхета – монастырь Джвари и кафедральный собор Светицховели.По данным министерства, совместно с представителями Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и его консультативных организаций (ICOMOS и ICCROM) уже достигнуто соглашение о разработке рекомендаций.Представители ЮНЕСКО уже ознакомились с концепцией проекта на встрече с министром инфраструктуры Ревазом Сохадзе. В рамках презентации речь шла об урбанистической морфологии территории, транспортных и пешеходных связях, особенностях существующей среды и ландшафта, вопросах управления природными ресурсами, а также об учете исторического и социального контекста территории.Проектная территория расположена в буферной зоне исторических памятников Мцхета, охраняемых ЮНЕСКО.Проект предусматривает обустройство прибрежного рекреационного парка на площади 70 гектаров, который будет объединять пространства различного назначения, сеть пешеходных и велосипедных дорожек, реабилитацию Театрона и создание ландшафтных зон. Парк будет обслуживать как жителей и гостей Мцхета, так и Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

