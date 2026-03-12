https://sputnik-georgia.ru/20260312/rossiya-armeniya-i-ukraina-ostayutsya-glavnymi-pokupatelyami-gruzinskogo-alkogolya-297557806.html
Россия, Армения и Украина остаются главными покупателями грузинского алкоголя
Россия, Армения и Украина остаются главными покупателями грузинского алкоголя
Sputnik Грузия
Экспорт в феврале 2026 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 12.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-12T23:15+0400
2026-03-12T23:15+0400
2026-03-12T23:59+0400
экономика
россия
новости
вино и виноделие грузии
грузинское вино
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/05/259326096_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_ce86d8b13935c3b9efeb7b13454a5fce.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Грузия в феврале 2026 года экспортировала алкогольных напитков на сумму 38 миллионов долларов в основном в Россию, Армению и Украину, говорится в сообщении Минсельхоза. По данным ведомства, экспорт в феврале 2026 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из общей экспортированной продукции страна продала 6,5 миллиона литров вина на сумму 20 миллионов долларов, что превышает показатель февраля 2025 года на 23% по объему и на 21% по сумме. Средняя экспортная цена на вино выросла за год на 2%, а алкогольной продукции – на 15%. Помимо России, Армении и Украины грузинский алкоголь также покупают Китай, США, Казахстан, Беларусь и другие страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/05/259326096_235:0:2048:1360_1920x0_80_0_0_bdc2293ba81d7eb6260180f6dece6a53.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, россия, новости, вино и виноделие грузии, грузинское вино
экономика, россия, новости, вино и виноделие грузии, грузинское вино
Россия, Армения и Украина остаются главными покупателями грузинского алкоголя
23:15 12.03.2026 (обновлено: 23:59 12.03.2026)
Экспорт в феврале 2026 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Грузия в феврале 2026 года экспортировала алкогольных напитков на сумму 38 миллионов долларов в основном в Россию, Армению и Украину, говорится в сообщении Минсельхоза.
По данным ведомства, экспорт в феврале 2026 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Из общей экспортированной продукции страна продала 6,5 миллиона литров вина на сумму 20 миллионов долларов, что превышает показатель февраля 2025 года на 23% по объему и на 21% по сумме.
Средняя экспортная цена на вино выросла за год на 2%, а алкогольной продукции – на 15%.
Помимо России, Армении и Украины грузинский алкоголь также покупают Китай, США, Казахстан, Беларусь и другие страны.