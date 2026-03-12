https://sputnik-georgia.ru/20260312/rossiya-armeniya-i-ukraina-ostayutsya-glavnymi-pokupatelyami-gruzinskogo-alkogolya-297557806.html

Россия, Армения и Украина остаются главными покупателями грузинского алкоголя

Экспорт в феврале 2026 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 12.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Грузия в феврале 2026 года экспортировала алкогольных напитков на сумму 38 миллионов долларов в основном в Россию, Армению и Украину, говорится в сообщении Минсельхоза. По данным ведомства, экспорт в феврале 2026 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из общей экспортированной продукции страна продала 6,5 миллиона литров вина на сумму 20 миллионов долларов, что превышает показатель февраля 2025 года на 23% по объему и на 21% по сумме. Средняя экспортная цена на вино выросла за год на 2%, а алкогольной продукции – на 15%. Помимо России, Армении и Украины грузинский алкоголь также покупают Китай, США, Казахстан, Беларусь и другие страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

