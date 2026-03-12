Грузия
Сход оползня в Западной Грузии – дорога закрыта, население села эвакуировано
Сход оползня в Западной Грузии – дорога закрыта, население села эвакуировано
В результате схода оползня в селе разрушены пять домов, эвакуированы 38 семей 12.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. В связи с развитием оползневых процессов в селе Курсеби Ткибульского муниципалитета движение всех видов транспорта по дороге внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули запрещено, сообщили в пресс-службе мэрии муниципалитета. В результате схода оползня в селе разрушены пять домов, эвакуированы 38 семей. По словам мэра Ткибули Давида Кублашвили, муниципалитет предоставит пострадавшему населению номера в гостиницах. По данным Национального агентства по охране окружающей среды, на месте схода оползня находятся три группы геологов для установления причин. Кроме того, по данным Службы по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия мобилизованы представители различных подразделений Министерства внутренних дел, а также соответствующая техника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Сход оползня в Западной Грузии – дорога закрыта, население села эвакуировано

21:06 12.03.2026
В результате схода оползня в селе разрушены пять домов, эвакуированы 38 семей
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. В связи с развитием оползневых процессов в селе Курсеби Ткибульского муниципалитета движение всех видов транспорта по дороге внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули запрещено, сообщили в пресс-службе мэрии муниципалитета.
В результате схода оползня в селе разрушены пять домов, эвакуированы 38 семей.
По словам мэра Ткибули Давида Кублашвили, муниципалитет предоставит пострадавшему населению номера в гостиницах.
По данным Национального агентства по охране окружающей среды, на месте схода оползня находятся три группы геологов для установления причин.
Кроме того, по данным Службы по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия мобилизованы представители различных подразделений Министерства внутренних дел, а также соответствующая техника.
