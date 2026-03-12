https://sputnik-georgia.ru/20260312/sud-prigovoril-15-figurantov-dela-o-terakte-v-krokuse-k-pozhiznennomu-zaklyucheniyu-297549412.html

Суд приговорил 15 фигурантов дела о теракте в "Крокусе" к пожизненному заключению

Суд приговорил 15 фигурантов дела о теракте в "Крокусе" к пожизненному заключению

Sputnik Грузия

Жертвами нападения на концертный зал в Подмосковье стали 147 человек, еще сотни получили ранения 12.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-12T12:55+0400

2026-03-12T12:55+0400

2026-03-12T13:05+0400

в мире

россия

новости

мвд россии

теракт

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/17/286988286_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_c0f052304dc18f2e6be584733e843a82.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Второй Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" к пожизненному лишению свободы, сообщает РИА Новости.Теракт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу из автоматического оружия по людям, находившимся в здании, после чего подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое считаются пропавшими без вести. Ущерб от нападения оценен в 5,7 миллиарда рублей.Среди приговоренных к пожизненному заключению – непосредственные исполнители атаки: Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов. Часть наказания им предстоит отбывать в тюрьме, а затем – в колонии особого режима. Суд также назначил каждому из них штраф в размере 990 тысяч рублей.Пожизненное лишение свободы также получили Умеджон и Мустаким Солиевы, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов и Джабраил Аушев.Еще четверым фигурантам суд назначил наказание в виде лишения свободы на сроки от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, новости, мвд россии, теракт