В Кремле прокомментировали атаку на Украины на КС "Русская"

Киев пытается атаковать объект, обеспечивающий энергетическую безопасность Турции и ряда других стран, подчеркнул Песков 12.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 мар – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал попытки киевского режима атаковать дронами компрессорную станцию "Русская".Он отметил, что Киев пытается атаковать объект, который обеспечивает энергетическую безопасность Турции и других стран.Сегодня ночью Украина попыталась атаковать дронами компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае. Станция обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". Атака была предпринята с целью прекратить подачу газа турецким потребителям. Расчеты ПВО сбили 10 украинских дронов.Еще одна атака была предпринята накануне – одновременно с попыткой ударить по компрессорной станции "Береговая" трубопровода "Голубой поток" в районе Туапсе. Средства ПВО в общей сложности сбили 23 беспилотника самолетного типа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

