В Кремле прокомментировали атаку на Украины на КС "Русская"
ТБИЛИСИ, 12 мар – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал попытки киевского режима атаковать дронами компрессорную станцию "Русская".Он отметил, что Киев пытается атаковать объект, который обеспечивает энергетическую безопасность Турции и других стран.Сегодня ночью Украина попыталась атаковать дронами компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае. Станция обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". Атака была предпринята с целью прекратить подачу газа турецким потребителям. Расчеты ПВО сбили 10 украинских дронов.Еще одна атака была предпринята накануне – одновременно с попыткой ударить по компрессорной станции "Береговая" трубопровода "Голубой поток" в районе Туапсе. Средства ПВО в общей сложности сбили 23 беспилотника самолетного типа.
16:31 12.03.2026 (обновлено: 18:20 12.03.2026)
ТБИЛИСИ, 12 мар – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал попытки киевского режима атаковать дронами компрессорную станцию "Русская".
Он отметил, что Киев пытается атаковать объект, который обеспечивает энергетическую безопасность Турции и других стран.
"Абсолютно безрассудные действия киевского режима", – подчеркнул Песков.
Сегодня ночью Украина попыталась атаковать дронами компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае. Станция обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". Атака была предпринята с целью прекратить подачу газа турецким потребителям. Расчеты ПВО сбили 10 украинских дронов.
Еще одна атака была предпринята накануне – одновременно с попыткой ударить по компрессорной станции "Береговая" трубопровода "Голубой поток" в районе Туапсе. Средства ПВО в общей сложности сбили 23 беспилотника самолетного типа.